Motorradfahrer und Pkw-Insasse nach Verkehrsunfall auf B4 schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Uelzen

Am Pfingstsonntag gegen 13 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Heidelberg die B4 in Richtung Uelzen und wollte in Breitenhees nach links in den Breitenheeser Weg einbiegen. Hierfür hielt sie verkehrsbedingt an.