Kundgebung, Austausch, Frauenfest und Filmvorführung

Von: Theresa Brand

Teilen

Beim Frauenfest im Mehrgenerationenzentrum singt der Frauenchor unter der Leitung von Iris Voit-Fuchs. © Privat

Auch in diesem Jahr finden in Uelzen anlässlich des Weltfrauentages am Mittwoch, 8. März, wieder zahlreiche Aktionen statt. Hier eine Übersicht der geplanten Veranstaltungen.

• Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KGS) lädt an der Venuskogge am Alten Rathaus in Uelzen ab 15 Uhr zu einem Getränk, inspirierenden Redebeiträgen und guten Gesprächen mit musikalischer Begleitung ein.



• Mitglieder von den Jusos, Grüner Jugend und Linker Jugend organisieren ab 15.30 Uhr eine Aktion zum Feministischen Kampftag / Weltfrauentag. Es gibt einen Redebeitrag, in dem sich die Beteiligten unter anderem für Solidarität mit der Frauenbewegung im Iran einsetzen. Zudem sollen an einer Wäscheleine Forderungen an die Regierung befestigt werden.



• Der Arbeitskreis 8. März, der sich vor einigen Jahren zum internationalen Frauentag gegründet hat, lädt ab 17.30 Uhr zu einem Frauenfest im DRK-Mehrgenerationenzentrum an der Ripdorfer Straße ein. Für Speisen, Getränke und Musik ist gesorgt. der eigens dafür initiierte Frauenchor unter der Leitung von Iris Voit-Fuchs wird auf dem Fest singen.



• Im Central Theater beginnt um 19 Uhr eine Filmvorführung, Einlass ist ab 18 Uhr. Gezeigt wird der Film „She Said“. Dieser Film der deutschen Regisseurin und Emmy-Gewinnerin Maria Schrader zeigt den mutigen Weg zweier Journalistinnen der New York Times. Im Anschluss an den Film gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen. Organisiert wird der Filmabend im Zuge des Frauentages vom Uelzener Ortsverein Verdi.



Zum Hintergrund: Bereits am 27. August 1910 schlugen auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin und Rosa Luxemburg die Einführung eines Internationalen Frauentages vor. Die Idee dazu kam aus den USA. 1908 hatten Frauen ein nationales Frauenkomitee gegründet, um einen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren. Der erste Frauentag in den USA am 28. Februar 1909 war ein Erfolg, weil sich bürgerliche Frauenrechtlerinnen, die Suffragetten, den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht anschlossen.



Dieser so wichtige Frauentag entstand auch in Deutschland als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation der Arbeiterinnen. 1921 wurde das Datum durch einen Beschluss der zweiten internationalen Konferenz endgültig auf den 8. März gelegt.