Mit seinem True Crime Podcast will Mike Mathis aus Uelzen zur Klärung ungelöster Fälle beitragen

Von: Theresa Brand

Mike Mathis hat es mit seinem True Crime Podcast „Licht ins Dunkel“ unter die 50 meistgehörten Podcasts in Deutschland gebracht. © Brand, Theresa

Mit seinem Podcast „Licht ins Dunkel“ hat es Mike Mathis unter die 50 meistgehörten True-Crime- Podcasts in Deutschland geschafft. Darin beleuchtet er Fälle, die bis heute ungelöst sind.

Uelzen – Sein Podcast gehört mittlerweile zu den 50 meistgehörten True Crime Podcasts in Deutschland: Mike Mathis aus Uelzen ist mit „Licht ins Dunkel“ erfolgreicher, als er es je zu hoffen gewagt hätte. Denn der 34-Jährige macht das Ganze nicht beruflich – zumindest noch nicht, wie er augenzwinkernd erklärt. Der Wahl-Uelzener arbeitet als freier Journalist, derzeit als Nachrichtensprecher für zwei Radiosender in Nordrhein-Westfahlen.

„Da muss man doch was machen können“

Die Idee, einen eigenen Podcast zu machen, hatte Mike Mathis schon 2011. Damals war er Volontär beim Radiosender Zusa in Uelzen. In diesem Zeitraum gab es in dem Fall um die Schülerin Yasmin Stieler aus Uelzen, die im Alter von 18 Jahren ermordet wurde (AZ berichtete), neue Erkenntnisse. Zur Anklage kam es jedoch nie, sodass der Fall bis heute nicht gelöst wurde. „Ich habe damals immer gedacht: ,Da muss man doch was machen können‘“, erinnert sich der Journalist. Das ist bis heute seine größte Motivation: Licht auf die ungelösten Fälle werfen, vielleicht dazu beitragen, dass neue Hinweise kommen, den Opfern und Angehörigen eine Stimme geben. Damals war er aber zeitlich so eingespannt, dass für einen Podcast schlichtweg keine Zeit war.

Erst Jahre später ist es dann so weit. Mike Mathis erarbeitet ein Konzept, beginnt mit Recherchearbeiten zu sogenannten „Cold Cases“, erhält Tipps und Unterstützung von Kollegen, die ebenfalls im Bereich Radio und Podcastproduktion aktiv sind, und wendet sich schließlich an die Podcastfabrik. Dort werden professionelle Podcastprojekte unterstützt, sei es bei Konzeption, Produktion oder Promotion. „Die waren erst skeptisch, schließlich gibt es True Crime Podcasts wie Sand am Meer“, gibt der 34-Jährige zu.

Direkter Kontakt zu den Ermittlern

Davon lässt er sich aber nicht beirren. „Ich habe als Journalist die Möglichkeit, direkt mit den Ermittlern, der Polizei und der Staatsanwaltschaft zu reden. Das können die meisten Hobby-Podcaster nicht – zumindest nicht von Anfang an“, erklärt Mike Mathis. „Ich arbeite also mit Primärquellen. Mir ist wichtig, dass das, was ich erzähle, der Wahrheit entspricht.“ Außerdem spricht er mit Angehörigen und Zeitzeugen, um Informationen zu bekommen. „Hinter jedem Fall steckt nicht nur ein Täter, sondern auch eine Familie, die es manchmal wirklich zerrissen hat“, sagt er. Besonders schlimm sei es, wenn die Opfer nie gefunden werden.

Mittlerweile ist der Journalist in engem Kontakt mit der Polizeiakademie Niedersachsen. Dort gibt es ein eigenes Modul zum Thema Cold Cases, mit dessen Leiter Mike Mathis sich austauscht. Er erzählt: „Mittlerweile würde man einfach viele Fälle anders angehen. Alleine die DNA-Technik ist um Welten weiter.“ So kommt es immer wieder vor, dass Fälle auch nach Jahrzehnten aufgeklärt werden. Ein großer Wunsch ist es, eines Tages dazu beizutragen, dass einer seiner Podcast-Folgen zu einer solchen Klärung beiträgt. „Ich hasse Ungerechtigkeit, ich möchte einfach, dass den Opfern und ihren Familien auch nach so langer Zeit Gerechtigkeit widerfährt“, sagt er.

Eine Sonderserie zu unbekannten Opfern

Zurzeit arbeitet er an einer Sonderserie, für die er sich auch bereits mit Ermittlern des Bundeskriminalamts getroffen hat. Unter dem Motto „Identify me“ soll es um getötete Frauen gehen, deren Identität bis heute nicht geklärt ist. „Teilweise weiß seit 25 oder 30 Jahren niemand, um wen es sich bei den Opfern handelt“, erklärt der Podcaster. Ab August stellt er in einer siebenteiligen Reihe diese ungeklärten Todesfälle vor – um auch denen eine Stimme zu geben, bei denen bis heute niemand weiß, wer sie sind und was hinter der Tat steht.