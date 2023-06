Fotostrecke zur B71-Baustelle: Fräsmaschine arbeitet sich durch Groß Liedern

Von: Michael Koch

Uelzen-Groß Liedern – Die Arbeiten auf der Bundesstraße 71 haben begonnen. Wie berichtet, werden bis in den Herbst hinein in mehreren Bauabschnitten die ramponierten Ortsdurchfahrten von Groß Liedern, Hanstedt II und Növenthien saniert. In Groß Liedern wird auch der Riedweg erneuert. Zum Start hat sich die Fräsmaschine durch den Ort gearbeitet. Die Kosten für die Arbeiten an der B71 belaufen sich nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde auf gut 2,5 Millionen Euro.

1 / 16 Mit schwerem Gerät wird die Bundestraße 71 in mehreren Bauabschnitten zwischen Groß Liedern und Növenthien erneuert. © Michael Koch

