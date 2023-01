Mit illegalem Blaulicht über die B 4: Polizei stoppt 22-Jährigen bei Uelzen

Gefährdung des Straßenverkehrs

Wenn der Verkehr zu langsam fließt, einfach mal das Blaulicht einschalten und die anderen Fahrzeuge überholen: Diese Idee hatte offenbar am Sonntag gegen 19 Uhr ein 22-jähriger Hamburger, der mit seinem Auto auf der B 4 bei Uelzen unterwegs war.

Uelzen/Melbeck – Scheinbar ging ihm die Fahrt nicht schnell genug, denn er schaltete das Blaulicht auf seinem Armaturenbrett an und fuhr dann über die durchgezogene Mittellinie.

In einem rücksichtslosen Überholmanöver, so die Polizei, zog er an den anderen vorbei und führte seine Fahrt anschließend fort. Weit kam der Blaulicht-Rowdy allerdings nicht, denn in Melbeck stoppte die Polizei den 22-Jährigen. Die Beamten stellten das illegale Blaulicht sicher, der junge Mann räumte dessen Nutzung auch ein. Als gefährlich sah er seinen groben Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung und sein rücksichtsloses Verhalten jedoch nicht an. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem Blaulicht-Einsatz.

Kaufen darf ein solches Blaulicht in Deutschland übrigens jeder. Das gibt‘s im Internet für 20 Euro. Auch dieses ins Auto zu stellen ist laut Kai Richter, Pressesprecher der Polizei, nicht verboten. Wer das Blaulicht aber während der Fahrt einschaltet, macht sich strafbar. tbr