Mit einem Jucken fängt es an: Krätze im Landkreis

Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen

Rote Flecken übersäen den Körper, Betroffene leiden unter Juckreiz – das sind die Symptome von Krätze, auch Skabies genannt. Im Landkreis Uelzen sind derzeit zwei Fälle bekannt.

Die weiblichen Krätzemilben graben sich in die Haut, legen dort ihre Eier ab. Das führt zu Juckreiz und Rötungen. Im Landkreis Uelzen bleibt Krätze weiter ein Thema, wie eine Nachfrage beim Gesundheitsamt ergibt.

Uelzen/Landkreis – Symptome sind Juckreiz und rötliche Flecken: Fälle von Krätze, auch als Skabies bekannt, bleiben im Landkreis Uelzen weiter ein Thema. Wie nun das Gesundheitsamt des Landkreises auf Nachfrage erklärt, sind ihm aktuell zwei Krätze-Erkrankte bekannt.



Die Zahl der Betroffenen kann aber höher sein, eine genaue Übersicht hat das Amt nicht: Lediglich ein Befall von Menschen, die in Betreuungs- und Gemeinschaftseinrichtungen leben oder aber Zeit zusammen verbringen, ist ihm zu melden. Die beiden aktuell bekannten Fälle beziehen sich auch auf eine Gemeinschaftseinrichtung. Nähere Angaben macht der Landkreis nicht.



Bei Krätze handelt es sich um einen Parasitenbefall. Wie das Robert-Koch-Institut informiert, dringen die weiblichen Skabiesmilben in die Haut ein, graben tunnelförmige Gänge und bewegen sich pro Tag etwa 0,5 bis 5 Millimeter vorwärts. Sie legen dabei auch ihre Eier ab. Das führt zum rötlichen Ausschlag und dem Juckreiz.



Übertragen wird Krätze durch engen Hautkontakt. Um eine großflächige Ausbreitung zu verhindern, ermittelt das Gesundheitsamt zusammen mit den Betroffenen etwaige Kontaktpersonen, wie es gegenüber der AZ heißt. Und: Zusätzlich wird zu Möglichkeiten der ärztlichen Behandlung beraten und es werden Hinweise gegeben, wie sich in den Gemeinschaftseinrichtungen übergangsweise Abstandsregelungen einführen beziehungsweise Gedränge-Lagen verhindern lassen.



Nach Angaben des Gesundheitsamtes ist seit den Jahren 2016 und 2017 zu beobachten, dass die Behörde häufiger Anfragen und Meldungen zu Krätze-Fällen erreichen. 2018 berichtete die AZ über gehäufte Fälle von Krätze in Krippen, Kindergärten und Schulen. Auch 2020 meldete der Landkreis Fälle in Einrichtungen, in denen Kinder betreut wurden. Ein genaues Bild zur Ausbreitung ist, wie beschrieben, nur schwerlich zu bekommen. „Es gibt keine regelhafte Erfassung einzelner Erkrankung in der allgemeinen Bevölkerung aufgrund der nicht vorgesehenen Meldepflicht“, teilt das Gesundheitsamt mit.



Skabies kann mit Salben behandelt werden. Das RKI rät: „Kleider, Bettwäsche, Handtücher und weitere Gegenstände mit längerem Körperkontakt sollten bei mindestens 50 Grad für wenigstens zehn Minuten gewaschen oder mit Hilfe eines Heißdampfgeräts dekontaminiert werden.“