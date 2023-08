Metronom: Brand im Zug am Bahnhof Hamburg-Harburg „ein Einzelfall“

Von: Lars Becker

Teilen

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen zu dem Brand im Metronom nach Harburg ausgerückt. © Lenthe-Medien/Reimer

Nach dem Feuer am Montagabend in einem Metronom im Bahnhof Hamburg-Harburg meldet sich jetzt das Uelzener Eisenbahnunternehmen zu Wort.

Hamburg - Das in einem Schaltkasten eines Metronom-Zugs ausgebrochene Feuer ist nach Einschätzung des Eisenbahnunternehmens mit Sitz in Uelzen und des Herstellers Alstom „ein Einzelfall“ gewesen. So steht es in einer Pressemitteilung von Metronom.

„Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich dieser Defekt an einem anderen Alstom-Zug der Eisenbahngesellschaft Metronom wiederholt“, wird Andreas Florez, Pressesprecher von Alstom, in der Mitteilung von Dienstagnachmittag zitiert. „Wie es zu dem technischen Schaden kommen konnte, wird derzeitig sorgfältig analysiert“, heißt es von Metronom.

Der betroffene Waggon könne ersetzt werden, so dass der Zugverband am Mittwoch wieder zur Verfügung stehe. Auch die Metronom-Eisenbahngesellschaft bedauert das Geschehene. Technischer Geschäftsführer Rainer Blüm: „Wir danken der Feuerwehr für den schnellen und professionellen Einsatz und hoffen, dass alle Fahrgäste noch ihr Ziel erreichen konnten.“

Erst ein Knall und dann viel Qualm

Zeugen-Angaben zufolge hatte es am Montagabend in einem Metronom-Zug am Bahnhof Hamburg-Harburg erst einen Knall gegeben und dann gequalmt.

Nach Angaben der Bundespolizei wurden daraufhin der Zug mit rund 300 Fahrgästen und ein Bahnsteig geräumt und der Bahnhof vorübergehend gesperrt.

Den Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn zufolge war davon auch der Fernverkehr betroffen, größere Auswirkungen habe es jedoch nicht gegeben. Verletzt wurde niemand. - mit dpa