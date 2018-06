Messerattacke gibt Rätsel auf

Lüneburg. Eine Messerattacke am Sonntagabend an einer Bushaltestelle im Stadtteil Kaltenmoor gibt der Polizei Rätsel auf. Um 22.30 Uhr meldete ein 24 Jahre alter Mann über Notruf, dass er mit einem Messer verletzt worden sei.

Als der Rettungsdienst eintraf, leisteten drei Passanten bereits Erste Hilfe. Das Opfer wies Stichverletzungen an einem Bein auf. Er gab an, von einem Unbekannten zunächst geschlagen worden zu sein, dann habe dieser ein Messer gezückt. Er soll ganz in schwarz bekleidet gewesen sein, ein schwarzes Baseballcap und ein schwarzes Halstuch getragen haben.

Weitere Polizeimeldungen:

Lüneburg. Ein unbekannter Täter hat einer 92-jährigen Seniorin, die in einem Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße wohnt, den im Treppenhaus abgestellten Rollator gestohlen.

Rosche. Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Motorrollerfahrerin bereits am Samstagmorgen auf der B 493. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, hatte die Jugendliche übersehen, dass ein Auto vor ihr bremste, war aufgefahren und stürzte.

Gut Göddenstedt. Ein mit Sperrmüll beladener Container ist am Sonntagabend am Gutsweg in Flammen aufgegangen. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Über die Brandursache konnte die Polizei noch keine Angabenmachen.

Hanstedt I. Der Fahrer war ein Rumäne, der Golf hatte schwedische Kennzeichen – und dann stand der 34-Jährige Fahrzeugführer auch noch unter Drogeneinfluss. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein und untersagte die Weiterfahrt.