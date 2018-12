Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf

„Homo homini lupus“ ist Latein und heißt übersetzt: . Dieser Satz kommt mir immer in den Sinn, wenn ich einen Leserbrief zum Thema Wolf im E-Mail-Postfach unserer Redaktion öffne – und es sind derzeit wirklich viele.

Dieser Sinnpruch soll verdeutlichen, wie gnadenlos manche Menschen miteinander umgehen, dass viele – wie ein Raubtier – vom Jagd- und Überlebenstrieb gesteuert sind. Wobei es derzeit eigentlich heißen müsste, dass der Mensch dem Wolf ein Wolf ist.

Fakt ist, der Wolf erhitzt die Gemüter, und zwar tagtäglich: Die einen freuen sich, dass er sich wieder so zahlreich in Deutschland angesiedelt hat, da er als Zeichen dafür steht, dass es der Natur besser geht, die Balance von Fressen und Gefressenwerden sich wieder besser einpendeln kann. Wiederum andere wollen die Ausbreitung der Wölfe möglichst verhindern, da diese schutzlose Tiere reißen oder dem Jäger Konkurrenz machen. Andere wiederum, so scheint es mir, wollen ihm sagen: Wolf, geh dahin, wo du hergekommen bist!

Was ist es, was den Wolf ausmacht, was die Gemüter so erhitzt? Der Wolf steht seit jeher für das Böse, das kleine unschuldige Mädchen mit roten Käppchen verspeist. Martin Scorsese hat seinen Blockbuster über den Börsencrash „Wolf of Wallstreet“ genannt – auch hier hat der Wolf offenbar keine guten Absichten. Der Film wiederum zeigt den Menschen als Jäger und Räuber.

Hat der Wolf ein Imageproblem? Nein, er ist seit jeher ein Begleiter des Menschen, stammt doch der Hund vom Wolf ab und ist das erste domestizierte Tier des Menschen. Vielleicht ist der Wolf uns eher zu ähnlich, vielleicht ertragen wir Menschen es nicht gut, wenn eine „niedere Kreatur“ uns den Spiegel vor die Nase hält nach dem Motto: „Seht her, ich bin von Natur aus so, also tut ihr mal nicht so, als ob ihr mir nicht ähnlich wärt, wenn ihr Euch so verhaltet wie ich.“

Ich glaube, es ist die meist unbewusste Faszination für das Böse – wofür der Wolf seit Jahrhunderten steht – was viele Menschen dazu bringt, uns ihre Meinung mitzuteilen. Wie auch immer – der Wolf ist unter uns, auch wenn wir ihn aller Wahrscheinlichkeit nach weder in der Natur noch im Spiegelbild oft zu sehen bekommen.

Ist der Wolf nicht auch ein Zeichen unserer Zeit? In Anbetracht dessen, dass mancher mit der Natur nichts mehr anfangen kann, Tiere lieber online betrachtet als durch Wald und Flur zu spazieren. Vielleicht ist das die gut meinte Botschaft des ach so bösen Raubtieres: Menschen, seht her, wir sind wieder da, so wie früher, wir verhalten uns wie eh und je. Ist es das, was uns Menschen so umtreibt? Der Wolf ist wie früher ein Raubtier. Aber wir sind doch viel weitergekommen auf der Entwicklungsskala der Tiere. Oder?

Von Robin Vogt