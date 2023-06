Mehr Geld für die Jugendarbeit im Landkreis Uelzen

Vom Zeltlager in heimischen Gefilden bis zum Hotelurlaub im Ausland: Für Jugendfreizeiten gibt es viele Ziele – und auch Budgets. Im Landkreis Uelzen befürwortet die Politik, dass mehr Geld für solche Angebote bereitgestellt wird. © Imago

Einstimmig hat sich der Jugendhilfe-Ausschuss des Landkreises Uelzen am Donnerstag dafür ausgesprochen, im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit auch schon kurzfristig mehr Geld zur Verfügung zu stellen.

Uelzen ‒ So soll der Zuschuss-Tagessatz für Übernachtungen in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr von 2,50 auf fünf Euro verdoppelt und der maximale Zuschussbetrag bei Kinder- und Jugendfreizeiten für Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien von 180 auf 400 Euro sogar mehr als verdoppelt werden.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen für das nächste Jahr soll die Kreispolitik nach den Vorstellungen des Fachausschusses außerdem noch einmal überprüfen, ob die Mittel nach der gewünschten Erhöhung auskömmlich sind oder nicht. Das letzte Wort hat nach dem Kreisausschuss der Kreistag, der vor der Sommerpause noch einmal am 4. Juli tagt.



Der Anstoß dazu, die Richtlinie für die Jugendarbeit im Kreis zu überarbeiten, war vom Stadtjugendring Uelzen und vom Kirchenkreisjugenddienst ausgegangen. „Wir haben uns intern auch Gedanken gemacht. Zuletzt ist die Richtlinie 2017 überarbeitet worden. Insofern sind auch wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Fördersätze anzuheben“, sagte Lisa Hirschberg, die Leiterin des Jugendamtes des Landkreises. Ihr Vorschlag im Namen der Kreisverwaltung sah vor, bei den Übernachtungskosten eine Anhebung der Fördersätze in zwei Schritten auf fünf Euro zum 1. Januar 2024 und auf 7,50 Euro zum 1. Januar 2026 zu vollziehen. Dagegen stemmte sich der Jugendhilfe-Ausschuss. Katrin von Campe (DRK) betonte: „Zwei Jahre dazwischen sind zu lang. Dann kommt sofort der nächste Antrag, weil die Inflation ja nicht aufhört.“



Heiner Scholing stellte das Thema Jugendarbeit noch einmal sehr deutlich in den Kontext „Aufholen nach Corona“. Gerade bei Kindern und Jugendlichen gebe es diesen Bedarf. „Ich wünsche mir einen größeren Schluck aus der Pulle“, erklärte der aus der Kreispolitik scheidende Grüne (AZ berichtete).



Ralf Munstermann (UWG), der die Sitzung für den verhinderten Léonard Hyfing (FDP) leitete, unterbrach die Aussprache offiziell, um Peter Hellström (Stadtjugendring) und Martin Höft (Kirchenkreisjugenddienst) berichten zu lassen, wie sich die Kosten für Jugendfreizeiten entwickelt haben. Das Duo zeichnete dabei ein deutliches Bild: Im Durchschnitt liege man für eine 14-tägige Freizeit bei Kosten von fast 600 Euro. Selbst Jugendherbergen würden inzwischen Preise aufrufen, die denen von einfachen Hotels vor drei Jahren entsprechen würden. Zwei Kinder mitzuschicken, sei für viele Familien mit niedrigem Einkommen schier unmöglich. Daher gebe es den dringenden Bedarf, die Förderung zu erhöhen, um die Preise möglichst niedrig halten zu können – im Idealfall noch dieses Jahr, so Hellström und Höft.



„Wir müssen uns grundsätzlich Gedanken machen, wie weit wir gehen können und wollen“, sagte Munstermann. „Wir reden über sehr gut angelegtes Geld“, meinte Kreisjugendpfleger Matthias Borger.



Sozialdezernentin Stephanie Buntrock schlug vor, bei mutmaßlich nicht ausreichenden Mitteln zur Deckung der Kosten auf Geld zurückzugreifen, das in dem mit 100 000 Euro gefüllten Kreis-Fonds „Aufholen nach Corona“ liege. Dazu sind bis dato erst 13 Anträge mit einem Volumen von 44 700 Euro eingegangen.