Mehr als ein Urnenfeld: Waffenfunde im Kreis Uelzen faszinieren Forscher

Von: Norman Reuter

Teilen

Fundstücke in Urnengräber werfen Fragen auf, mit denen sich Melanie Augstein befasst. Eine davon: Warum sind Waffen mit beigesetzt worden? © Reuter, Norman

Ein Team von Archäologen und Experten der Ur- und Frühgeschichte um Dr. Melanie Augstein befasst sich zurzeit mit einem Brandgräberfeld im Landkreis Uelzen. In der Zeit des Übergangs vom zweiten zum dritten Jahrhundert wurden dort Urnen aus Bronze und Keramik beigesetzt. Auffallend: Überreste von gebogenen Schwertern sowie von Schildern sind als Grabbeigaben zu entdecken. „Das zeugt von einer martialischen Lebenswelt“, so Melanie Augstein. Bei einem Vor-Ort-Termin hat sie Fundstücke vorgestellt sowie über die Forschungen zum Gräberfeld berichtet.

Uelzen/Landkreis – Dem Laien fallen sie kaum ins Auge. Dr. Melanie Augstein hat aber einen Blick für die zarten Verfärbungen im Mutterboden. Mit der kleinen Kelle deutet sie auf die Stelle: „Das ist eine der Urnen“, sagt Augstein.

Die Mitarbeiterin des Niedersächsischen Instituts für Küstenforschung ist seit vergangenen Woche Montag auf dem Urnengräberfeld im Landkreis anzutreffen. Seit 2014 befasst sie sich bereits mit ihm, im Team mit zwei weiteren Experten für Archäologie und Ur- und Frühgeschichte will sie nun weitere Erkenntnisse zusammentragen.

Bei einem Vor-Ort-Termin gestern stellt Stadt- und Kreisarchäologe Dr. Mathias Hensch heraus, dass es sich nicht um irgendein Gräberfeld handelt: „Es hat Bedeutung für den mittel- und nordeuropäischen Raum“, sagt er.



Bei seiner Arbeit beginnt das Team um Augstein nicht bei Null, es kann auf Untersuchungen von Gustav Schwantes zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufsatteln. Auf 300 bis 400 beigesetzte Urnen aus Keramik und Bronze sowie Grabbeigaben war er bereits gestoßen.





Das Archivieren der Entdeckungen Schwantes‘ ist zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, um es vorsichtig auszudrücken, aber nicht optimal gelaufen. „Es wurden Fundstücke durcheinandergebracht“, sagt Augstein.

In den zurückliegenden Jahren wurden sie von ihr erfasst, geordnet und bewertet. Die Archäologin kann gestern ein mehrere hundert Seiten schweres Buch dazu präsentieren. Jetzt wie auch in den Folgejahren geht es darum, weitere Erkenntnisse zu gewinnen.



Im Übergang vom zweiten zum dritten Jahrhundert sind nach bisherigem Wissensstand bei Natendorf auf einer Fläche von gut einem Hektar Urnen aus Keramik und Bronze beigesetzt worden. 1000 könnten es wohl letztlich gewesen sein, weiß Augstein zu berichten.



Mit einem Bagger werden zurzeit 30 bis 40 Zentimeter Boden abgetragen, und anschließend die Flächen mit Sonden abgegangen. Damit sollen Urnengräber lokalisiert werden, und in einem nächsten Schritt im kommenden Jahr besonders auffallende Fundstellen näher betrachtet werden.



Die Besonderheit bei diesem Urnenfeld: Nicht nur die Urnen wurden dort beigesetzt. Es lassen sich noch Reste von Grabbeigaben finden. Wie Augstein ausführt, seien Waffen mit in die Erde gegeben worden. „Wir haben hier viele Schwerter entdeckt, gefaltet und gebogen.“ Auch Bestandteile von Schilden seien zu finden.



Auf einem Tisch hat sie gestern Fundstücke, die bei den aktuellen Arbeiten entdeckt wurden, aufgereiht. Auch ließen sich Lanzenspitzen entdecken, senkrecht in den Boden gesteckt, so Augstein.

Das alles wirft Fragen auf: Die Lanzenspitzen deuteten daraufhin, dass Grabstellen möglicherweise markiert worden seien, so Augstein. Dass Menschen mit Waffen dort beigesetzt worden seien, zeuge von einer „martialischen Lebenswelt“.



„Die Denke dahinter, warum muss das so oder so passieren, ist als Teil komplexer Rituale zu sehen“, so Augstein. „Aber natürlich können wir ohne eine schriftliche Überlieferung nur ganz rudimentär dahinterkommen. Trotzdem bin ich als Archäologin der Meinung: Wir dürfen das nicht aufgeben. Es muss schon unser Ziel sein, zu verstehen, was die Leute bewegt hat.“

Dass es sich um ein Kriegsfeld handeln könnte, auf dem Gefallene beigesetzt wurden, schließt sie aus. Es seien im Gräberfeld über einen größeren Zeitraum hinweg Urnen beigesetzt worden. Augstein kündigt an, dass neben den Urnengefäßen und den Grabbeigaben auch der Leichenbrand näher betrachtet werden solle. Sie stünde in Kontakt mit der Uni Göttingen. Dort soll es zu einer Analyse der menschlichen Überreste kommen – neben Geschlecht und Alter ließe sich im Idealfall auch Näheres zum gesundheitlichen Zustand und etwaigen Krankheiten der Beigesetzten sagen.