Mehr als 25.000 Euro Sachschaden in Uelzener Berufsschule: Polizei stellt Täter

An der Uelzener Berufsschule haben Jugendliche und Heranwachsende einen enormen Sachschaden verursacht. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro haben vier Jugendliche und Heranwachsende in der Nacht zu Dienstag im Gebäude und Umfeld der Berufsschule in der Esterholzer Straße verursacht.

Uelzen - Die vier jungen Männer im Alter von 14, 14, 18 und 22 Jahren aus Uelzen und Lüneburg hatten gegen 1.30 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen und waren unter anderem in den Werkbereich des Gebäudekomplexes eingedrungen.

Dort wurden weitere Scheiben und Gegenstände auch mit einem Hammer zerstört und auch ein Pulverlöscher entleert. Anwohner nahmen Geräusche und die Personen wahr und alarmierten die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen konnten die Vandalen in der Folge vorläufig festnehmen. Bei den jungen Männer wurde parallel ein Fahrrad sichergestellt, welches ihnen vermutlich nicht gehörte.

Parallel wurden in den Abendstunden/der Nacht in einer Tiefgarage in der Ringstraße auch vier weitere Pulverlöscher entleert, sodass die Garage sowie mehrere Pkw beschmutzt wurden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Straftaten, etwa verschiedene Diebstähle von Motorrollern und Kleinkrafträdern, dauern an.