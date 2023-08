Matratze in der Psychiatrischen Klinik Uelzen mit Feuerzeug in Brand gesetzt

Von: Lars Becker

Teilen

Die Polizei Uelzen ermittelt gegen einen 50-jährigen Patienten der Psychiatrischen Klinik Uelzen wegen versuchter schwerer Brandstiftung. © Lars Becker

Ein Patient der PKU Uelzen hat offenbar vorsätzlich die Matratze in seinem Zimmer angezündet. Verletzt wird niemand - die Polizei ermittelt gegen den 50-Jährigen.

Uelzen – Nach einem Vorfall in der Psychiatrischen Klinik Uelzen (PKU) vom späten Montagnachmittag ermittelt die Polizei nun gegen einen 50-jährigen Mann. Das hat Polizeisprecherin Julia Westerhoff jetzt auf AZ-Anfrage mitgeteilt, nachdem es seitens der Polizei zunächst noch keine weiteren Informationen zu dem Einsatz gegeben hatte.

„Wir ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen den Mann“, so Westerhoff. Bei dem 50-Jährigen handele es sich um einen Patienten der PKU, der die Matratze in seinem Zimmer offenbar mit einem Feuerzeug vorsätzlich angezündet habe.

Der Sachschaden war mit geschätzten 300 Euro minimal, weil sich in dem Raum nicht viel weiteres Mobiliar befunden habe, das ebenfalls ein Raub der Flammen hätte werden können, so die Polizeisprecherin. Verletzt wurde durch das Feuer oder den Rauch offenbar niemand.



Polizei stellt Feuerzeug sicher

Das Feuerzeug sei sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Patienten der Psychiatrischen Klinik eingeleitet worden.



Mitarbeiter der Klinik hatten die Flammen am Montag gegen 17.30 Uhr bereits in Eigenregie gelöscht, als die per Brandmeldeanlage automatisch alarmierte Feuerwehr Uelzen in der Einrichtung An den Zehn Eichen eintraf.

Die Polizei wurde hinzugezogen, weil sofort offensichtlich gewesen war, dass die Matratze fahrlässig oder vorsätzlich in Brand gesetzt worden war.