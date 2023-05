Mathe mit vier Pfoten: Hund begleitet Schulunterricht in Uelzen

Von: Norman Reuter

Hundedame „Ebony“ begleitet den Unterrichtsalltag an der Hermann-Löns-Schule in Uelzen. Die Kinder lieben die neue „Schulmitarbeiterin“. Schulleiterin Katja Wolff hat festgestellt, dass es mit Hund in der Klasse ruhiger zugeht.

Uelzen – Die Hermann-Löns-Schule in Uelzen hat eine neue „Mitarbeiterin“. Sie hört auf den Namen „Ebony“ – und hat vier Pfoten. Die knapp zwei Jahre alte Groenendael-Dame begleitet den Unterricht. „Es gibt einen therapeutschen Ansatz. Der Hund beruhigt Jungen und Mädchen, er ermöglicht Nähe. Das hilft Kindern aus schwierigen Verhältnissen oder mit Fluchttraumata“, erklärt Schulleiterin Katja Wolff.

Ebony ist eigentlich ihr Hund. Als Welpe habe er bereits eine Affinität zu Kindern gezeigt, sich dabei als „super gechillt“ erwiesen, berichtet Wolff. So entstand der Gedanke, ihn als Schulhund ausbilden zu lassen. „Der Wesenstest kam zum Ergebnis: Ebony ist hervorragend geeignet.“





An der Hermann-Löns-Schule werden 240 Kinder unterrichtet, die Aufgabe übernehmen gut 20 Lehrkräfte. Um die Hundedame an den Trubel in der Schule zu gewöhnen, hat Wolff sie zunächst mit in ihr Schulleiterbüro, ab Herbst dann mit zur Leseförderung für einzelne Schüler genommen. Seit zwei Wochen begleitet die Hundedame nun auch den Unterricht in Wolffs Matheklasse. Ebony erwürfelt beispielsweise Aufgaben für die Schüler. „Sie ist eine Classroom-Managerin“, sagt Katja Wolff.



Es gibt klare Regeln im Umgang mit dem Hund: Bis zu fünf Kinder dürfen ihm ein Leckerchen geben. Darüber hinaus wird Ebony nicht gefüttert. Lässt sich die Hundedame auf ihrem Kissen nieder, darf sie nicht gerufen werden. Wolff hat die Erfahrung gemacht, dass es mit Ebony in der Klasse ruhiger zugeht.



Dass Tiere zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, ist nicht neu. In Pflegeheimen ist dies beispielsweise der Fall. Aus dem benachbarten Heidekreis kennt Wolff bereits auch Schulen, in denen Hunde den Unterrichtsalltag begleiten. „Sie fördern das Verantwortungsbewusstsein der Kinder. Es gibt weniger Schulangst, die Kindern lernen auch, einen Hund zu lesen“, listet Wolff Funktionen des Tieres auf.





Ebony ist von den Kindern bereits in Herz geschlossen worden. „Sie hat ein eigenes Freundschaftsbuch bekommen“, erzählt Wolff. „Das hat was mit Beziehungsarbeit zu tun“, erklärt die Schulleiterin. Beim Gang durch den Schulflur wird der Hund sofort entdeckt und von einem Mädchen andächtig gestreichelt. Ebony schmiegt sich an die Beine der Schülerin.



Ihrem Kollegium sei sie dankbar, sagt Wolff, dass das Schulhundprojekt anlaufen konnte. „Es wurde gesehen, dass tiergestützte Arbeit gut ist“, so Wolff. Die Arbeit mit dem Hund soll noch weiter ausgebaut werden, er soll gezielt in Klassen und bei bestimmten Schülern eingesetzt werden. „Das ist der nächste Schritt.“ Und wie gefällt Ebony der Schulalltag? „Je mehr Trubel, desto besser“, weiß ihr Frauchen.