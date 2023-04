Mädchen und Jungen stürmen neuen Schulhof der Lucas-Backmeister-Schule

Freie Bahn für die Mädchen und Jungen: Schulleiterin Indra Salooja, Bürgermeister Jürgen Markwardt und der Erste Stadtrat Dr. Florian Ebeling (von links) geben den neuen Schulhof symbolisch frei. © Oliver Huchthausen

Strahlende Gesichter bei allen Kleinen und Großen: Der für rund 450.000 Euro umgestaltete Schulhof der Uelzener Lucas-Backmeister-Grundschule ist offiziell eingeweiht worden. Hier können die Kinder nun Toben, Relaxen – und bei gutem Wetter das „Outdoor-Klassenzimmer“ nutzen.

Uelzen – Mit Spannung und großer Vorfreude standen die Grundschüler der Lucas-Backmeister-Schule am Mittwochvormittag vor dem bunten Absperrband, das den Bereich des alten Schulhofs an der Taubenstraße von dem komplett neu gestalteten Areal trennte, welches sich um die Schulgebäude herumzieht und dort nahe der Dieterichstraße in einen großen Spielbereich mündet.

Mit den Liedern „Ich liebe den Frühling“ und „Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ begrüßten sie zusammen mit Lehrkräften und Eltern die Vertreter der Stadt und der ausführenden Baufirma.

„Ihr müsst mir versprechen, dass ihr mit den neuen Sachen umgeht, als wären es eure eigenen“, mahnte Bürgermeister Jürgen Markwardt, bevor er zusammen mit Schulleiterin Indra Salooja, dem Ersten Stadtrat Dr. Florian Ebeling und Stadtbaurat Dr. Andreas Stefansky das symbolische Band zerschnitt. Noch bevor dieses überhaupt den Boden berühren konnte, stürmten die Jungen und Mädchen begeistert los, um die Spielgeräte zu erkunden.



Bäume, Sträucher und ein Hochbeet

Nach einer rund fünfjährigen Planungsphase startete der eigentliche Bau Mitte Oktober letzten Jahres. „Wir haben versucht, die Schnittmenge zwischen Wünschen, pädagogischen Anforderungen und baulichen Vorschriften zu finden“, erläutert Beeke Schulze, Lehrerin und Mitglied der Planungsgruppe. „Wichtig war uns auch, dass bevorzugt naturnahe Materialien verwendet werden“.

Das so entstandene Areal gliedert sich in zwei Bereiche: Ein befestigter Teil ist mit Spielgeräten sowie einem gepflasterten Halbkreis, der auch als „Outdoor-Klassenzimmer“ genutzt werden kann, ausgestattet.

Gepflastert wurde mit zwei Steinarten und hohem Fugenanteil, sodass die Fläche aufgelockert wirkt. Der Platz wird zum Großteil durch einen Garten mit vier Apfelbäumen und verschiedenen Sträuchern wie Stachel-, Josta-, und Johannisbeeren eingegrünt. Ein Hochbeet steht zum Anbau von Gemüse bereit.

Hansestadt investiert rund 450.000 Euro

Der unbefestigte Teil ist mit einem Grashügel und vielen Spielgeräten wie Kletteranlage, Rutsche und einer Fünfeckschaukel gestaltet. Naturbelassene Eichenstämme laden zum Sitzen oder Balancieren ein. Im Zuge der Maßnahmen wurde auch das Außengelände der angrenzenden Kindertagesstätte erweitert – dort sind eine Bobbycar-Bahn und ein Barfußpfad entstanden.

Insgesamt hat die Hansestadt rund 450.000 Euro investiert. Eine lohnende Investition, wenn man nur mal die Reaktion einer Schülerin zum Maßstab nimmt, die dem Stadtoberhaupt vor der Rückkehr in die Klasse noch ein von Herzen kommendes „Danke, Herr Bürgermeister“ zurief.

von AZ-Mitarbeiter Oliver Huchthausen