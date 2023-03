Lünecom-Glasfaser: Finale für Uelzen – erster Teilerfolg im Landkreis

Von: Michael Koch

Die Lünecom Kommunikationslösungen GmbH hat mit der Bauplanung für Bad Bevensen und Ebstorf bereits begonnen – der Glasfaser-Ausbau erfolgt. Uelzen geht in die Verlängerung. © Symbolfoto: dpa

Bis zum 28. Februar 2023 hatten die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Uelzen sowie der Ortschaften Bad Bevensen und Ebstorf Zeit, sich für den Anschluss an das zukunftsweisende Glasfaser-Netz der Lünecom zu entscheiden. Nun steht das erste positive Teilergebnis fest.

pm Uelzen-Landkreis – „Inzwischen sind alle Verträge ausgezählt und es gibt ein erstes, sehr gutes Ergebnis,“ so Marcus Klein, Prokurist der MAVETRA GmbH, welche die Vermarktungsaktion der Lünecom verantwortet. Lünecom- Geschäftsführer Richard Krause berichtet, dass die Vermarktungsquoten in den Ortsteilen Ebstorf und Bad Bevensen erreicht wurden: „Wir starten nun mit der finalen Ausbauplanung für beide Ortsteile und verlängern zusätzlich unser Angebot eines kostenfreien Hausanschlusses. Bis zum 15. April 2023 besteht für Interessierte weiterhin diese Möglichkeit.“

Das ist ein großartiger Erfolg für unsere Gemeinde“, sagt Heiko Senking, Bürgermeister des Klosterfleckens Ebstorf. Auch Jürgen Schliekau, Bürgermeister der Kur-Gemeinde Bad Bevensen ist sich sicher, dass „damit eine der wichtigsten Weichenstellungen in der Zukunftsentwicklung von Bad Bevensen vorgenommen werden konnte.“ Beide Bürgermeister zeigten sich sichtlich erleichtert, nachdem die erste Pressemitteilung der AZ vom 4. April noch Bangen ließ.

Ergebnis in Uelzen ist noch offen

Auch in der Kreisstadt Uelzen ist das Interesse am Ausbau der Hochgeschwindigkeitsinfrastruktur weiterhin sehr hoch. „Uelzen ist auf einem sehr guten Weg, aber wir sehen noch viel Potential und möchten den Uelzenerinnen und Uelzenern mehr Zeit geben, ihren Glasfaser-Vertrag bei uns abschließen zu können“, sagte Richard Krause von der Lünecom bei der internen Projektrückschau der Lünecom am vergangenen Freitag in Lüneburg. Die Kenntnis über das Ausbauprojekt der Lünecom in Uelzen wird weiter verstärkt: In enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung wird die Lünecom Anwohnerinnen und Anwohner, die noch zögern oder weitere Entscheidungshilfen benötigen, informieren.