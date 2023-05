Lüneburger Matthias Bormann offiziell als neuer Leiter der JVA eingeführt

Von: Lars Becker

Der neue JVA-Leiter Matthias Bormann (2.v.l.) mit den Rednern seiner Amtseinführung: (von links) Landrat Dr. Heiko Blume, Niedersachsens Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann, Karl-Heinz Günther (stellvertretender Bürgermeister), Dr. Susanne Jacob (stellvertretende Anstaltsleiterin) und der Personalratsvorsitzende Ralf Schlütemann. © Lars Becker

Das Angebot in Sachen Arbeit, Freizeit und Therapie hinter Gittern ausbauen, die Angehörigen der Insassen stärker am Vollzug beteiligen, zur aktiven Öffentlichkeitsarbeit kommen und dabei die Aspekte Sicherheit, Behandlung und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen: Das war der rote Faden in der Antrittsrede von Matthias Bormann, der am Mittwochvormittag von Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann offiziell ins Amt als Leiter der Justizvollzugsanstalt Uelzen eingeführt worden ist.

Uelzen – „Die JVA braucht keine Verunsicherung durch einen neuen Besen“, betonte Bormann, der in direkter Ansprache an die Bediensteten des Gefängnisses das „Wir-Gefühl“ und das intakte Miteinander in den Vordergrund stellte. „Wir haben eine JVA, die gut gerüstet ist für die Zukunft. Hier wird nichts dem Zufall überlassen“, sagte der Neue, der ein Rückkehrer an die alte Wirkungsstätte ist. Der 58-jährige Lüneburger war schon zweimal in der JVA Uelzen tätig: erst von 1992 an als Psychologe und dann wieder ab 2000 als stellvertretender Anstaltsleiter. Seit 2003 war der gebürtige Hildesheimer Direktor der JVA Hannover (AZ berichtete). „Das war eine 20-jährige Anstaltsleiterübungszeit“, erklärte dazu augenzwinkernd der JVA-Personalratsvorsitzende Ralf Schlütemann, der wie Bormann selbst die kommissarische Leitung der Dienststelle durch Dr. Susanne Jacob hervorhob, die das Ruder übernahm, als Sabine Hamann als Leiterin nicht mehr präsent war. „Es darf an der einen oder anderen Schraube gedreht werden. Wir brauchen Kontinuität und Verlässlichkeit, nachdem wir leitungslos gewesen sind“, so Schlütemann, der Bormann versprach: „Sie können auf eine starke Belegschaft bauen.“

Fast 100 Gäste aus Justiz, Verwaltung, Politik und Gesellschaft waren neben der Familie von Matthias Bormann zur Amtseinführung in der Sporthalle der JVA geladen. Der nordirische Sänger Thomas Urwin sorgte mit seiner Gitarre für den musikalischen Rahmen. „Das war eine Idee meiner Frau – die irische Folklore passt ja gut zu meiner Haarfarbe“, lachte Rotschopf Bormann zum Ende seiner ambitionierten, aber durchaus auch unterhaltsamen Rede („Ich bin der, der Sie vom Büfett abhält – mal gucken, wie lange...“). Die stellte er unter das Motto „Verantwortlichlich steuern – mit Vertrauen leiten“.



Justizministerin Dr. Kathrin Wahlmann lobte Bormann als erfahrene Führungskraft, die im Mai 2000 nach dem „dramatischsten Einschnitt“ in der nun 36-jährigen Geschichte der Uelzener JVA zurückgekehrt sei, „um bei der Traumabewältigung zu helfen“. Damals, am 13. August 1999, hatte ein Gefangener in der Küche den stellvertretenden Anstaltsleiter Eckhardt Bunte erstochen. Ein zweiter Beamter starb Tage später. Mit 39 Jahren wurde Bormann dann 2003 jüngster Anstaltsleiter Niedersachsens – und ist nun zurück in Uelzen. „Die täglich mehrstündigen Bahnfahrten haben ein Ende. Jetzt können Sie diese Zeit sinnvoller nutzen“, sagte die Ministerin, die versprach, sich für eine bedarfsgerechte Personalversorgung im Justizdienst einzusetzen.



Landrat Dr. Heiko Blume überreichte Matthias Bormann das in Glas gelaserte Wappen des Landkreises Uelzen. Er erinnerte an die hohen Erwartungen an das, was „im Stillen“ hinter den Mauern des Gefängnisses ablaufe und dankte allen im Justizvollzug: „Während der Haft darf nichts passieren, danach soll niemand rückfällig werden. So einfach kann die Welt sein – ist sie aber nicht.“



Der stellvertertende Bürgermeister Karl-Heinz Günther überbrachte Grüße von Rat und Verwaltung der Hansestadt Uelzen. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie die JVA im Fahrwasser und auf Kurs halten“, sagte Günther, der den terminlich verhinderten Jürgen Markwardt vertrat.