Lüneburger Logistiker baut in Uelzen: Hiller kommt ins neue Gewerbegebiet

Von: Lars Becker

Hinter dem großen Hiller-Schild wächst der Neubau der SVO, links gibt es bereits eine KfZ-Prüfstelle. © Lars Becker

Das Unternehmen Hiller Logistik aus Lüneburg baut im Gewerbegebiet Störtenbütteler Weg Nord ein Hochregallager und schafft etwa 20 bis 30 neue Arbeitsplätze. Bis zum Baubeginn an der B4 dauert es aber noch.

Uelzen – Für das Gewerbegebiet Störtenbütteler Weg Nord steht jetzt der nächste künftige Anlieger fest: Das Unternehmen Hiller Logistik aus Lüneburg wird auf einer Fläche von rund 9500 Quadratmetern sein neues Logistikzentrum errichten. Ein großes Schild, das auf den Bau hinweist, steht nun seit einigen Tagen direkt an der Bundesstraße 4.

„Die Planung ist angelaufen. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang bis Mitte 2024 den Bauantrag einreichen können. Baustart wäre dann in eineinhalb Jahren“, erklärt dazu Rafael Pappert , Mitglied der Geschäftsführung von Hiller. Er geht davon aus, dass am Standort Uelzen „20 bis 30 Arbeitsplätze“ entstehen werden.

„Das hängt immer auch von den Kunden und deren Anforderungen an uns ab. Wir sind grundsätzlich offen für alle Branchen. Schwerpunkte liegen aber im Bereich Lebensmittel, Chemie, Pharma und Maschinenbau, wo sehr hohe Qualitätsstandards gelten – wie bei uns im Unternehmen auch“, so Pappert.

Hochregallager, Rampen und Bürotrakt

Denkbar sei beispielsweise, dass in Uelzen ein Werksverkehr zwischen Kunde und Lagerstandort im Gewerbegebiet Störtenbütteler Weg Nord entsteht. Der Logistiker aus Lüneburg investiert in das Projekt in der Hansestadt mit Hochregallager, Rampen und Bürotrakt etliche Millionen Euro – genauere Angaben macht das Unternehmen nicht.

In Lüneburg, so Pappert, habe es keine Erweiterungsmöglichkeit gegeben. Daher habe man sich im Umkreis umgeschaut und habe Uelzen als attraktiven Standort identifiziert.

Stadt: „Gut drei Viertel“ der Flächen vermarktet

Die SVO-Gruppe lässt hier bereits einen Neubau errichten, der immer weiter in die Höhe wächst. Daneben gibt es bereits eine Kfz-Prüfstelle. Hiller ist nun der dritte bekannte Käufer. Konkrete Angaben zu weiteren Interessenten oder Firmen, die sich bereits Flächen gesichert haben, kann die Hansestadt Uelzen nicht machen. Dazu, wann mit dem Beginn weiterer Bautätigkeit zu rechnen sein dürfte, sei der Verwaltung nichts bekannt.



Stadtsprecherin Ute Krüger sagt aber sehr wohl, dass „gut drei Viertel“ der Flächen vermarktet worden seien. „Von den rund 6,9 Hektar Gewerbebauland sind inzwischen circa 5,3 Hektar veräußert worden. Die restlichen circa 1,6 Hektar Gewerbeflächen sind derzeit reserviert.“



Die 2007 gegründete Firma Hiller Logistik, deren Wurzeln über die Hiller-Spedition bis ins Jahr 1946 zurückgehen, hat 200 Mitarbeiter. Rund 30 40-Tonnen-Sattelzüge gehören zur Lkw-Flotte, die laut Rafael Pappert zu 90 Prozent in Deutschland und in den Benelux-Staaten unterwegs ist. Hinzu kommen Subunternehmer, die durch ganz Europa fahren. In sechs Lagerhallen stehen 70.000 Palettenstellplätze zur Verfügung.