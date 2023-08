Lösegeld für angeblich entführte Frau: Uelzener Betrugsprozess startet

Von: Norman Reuter

Am Montag startet der Prozess. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug. © privat

Er soll insgesamt einen Betrag von rund 138.000 Euro von einem Senior erhalten haben, ohne das Geld zurückzahlen zu können und zu wollen: Von Montag, 28. August, an hat sich ein 44-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Betruges in Uelzen vor dem Landgericht in Lüneburg zu verantworten.

Uelzen/Lüneburg – Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-Jährigen vor, zwischen Oktober 2017 und Februar 2021 in 149 Fällen Geldbeträge bekommen zu haben, die sich letztlich zu den fast 138.000 Euro summierten. Zahlungen erhielt er unter anderem für Lösegeldforderungen für seine vorgeblich entführte Ehefrau, für Krankenhaus- und Gerichtskosten sowie das Beantragen von Geburtsurkunden und Pässen für sich und seine Familie. Der Prozess beginnt um 9.30 Uhr in Saal 21. Zum ersten Verhandlungstag sind zwei Zeugen geladen.

Fortsetzungstermine sind auf den 14. und 25.09.2023, jeweils um 9.30 Uhr in Saal 21 anberaumt.