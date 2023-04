Leitstellen-Fusion? Kreis Uelzen übt Kritik

Von: Norman Reuter

Gerade erst hat die Leitstelle für Feuerwehr- und Rettungsdienst Räume im neuen Kreishaus bezogen, hier mit Landrat Heiko Blume (links). © Landkreis

Die Krankenkassen machen Druck: Sie drängen auf einen Zusammenschluss von Leitstellen in Niedersachsen – entsprechende Schreiben des Verbands der Ersatzkassen, kurz VDEK, sind jetzt verschickt worden. Eine gewisse Größe sei notwendig, um technisch und personell den Anforderungen an eine moderne Leitstelle gerecht zu werden, wird laut einem Bericht des evangelischen Pressedienstes (epd) argumentiert. Nur so sei ein wirtschaftlicher Betrieb möglich. Auf AZ-Nachfrage formuliert der Landkreis Uelzen Kritik am Vorstoß.

Uelzen/Landkreis – „Ziel des VDEK ist die Kostenreduzierung im Rettungsdienst. Ursächlich für die hohen Kosten sind unter anderem Strukturen, die den Rettungsdienst über Maß belasten, zum Beispiel mit Anforderungen des Rettungsdienstes aufgrund von Beschwerden, die eigentlich der hausärztlichen Versorgung zuzurechnen sind. Es gilt hier, strukturelle Lösungen im Gesundheitssystem zu finden. Undifferenzierte Vorstöße in Richtung der Träger des Rettungsdienstes sind nicht zielführend“, heißt es aus dem Kreishaus.

Gerade bezog die Uelzener Leitstelle ihre Räume im neuen Kreishaus an der Albrecht-Thaer-Straße (AZ berichtete). Seit 2019 arbeitet sie bereits im Verbund mit den Leitstellen der Kreise Celle, Gifhorn und Lüchow-Dannenberg. Bei hohem Einsatzaufkommen werden Notrufe an Partnerleitstellen weitergeleitet. So entstehen keine Wartezeiten. Beim Sturm Zeynep im Februar des vergangenen Jahres habe sich besonders gezeigt, dass mit dem Verbund die Annahme und Bearbeitung von Notrufen auch unter Extremsituationen hervorragend funktioniere, erklärt der Kreis. „Die Einsätze werden entsprechend in den Leitstellen verteilt und die Mitarbeiter alarmieren und disponieren dann auch die Ressourcen und Einsätze in anderen Leitstellen-Bereichen.“ Mit dem Verbund würden zudem Synergie-Effekte bei der Technik genutzt. Teilweise würden Komponenten nur einmal im Leitstellenverbund vorgehalten, wie zum Beispiel die einmalige Anschaltung aller Verbundpartner an den Digitalfunk. Weiterhin biete der Leitstellenverbund die Möglichkeit, beim Ausfall einer Leitstelle den Betrieb für den betroffenen Bereich aufrechtzuerhalten. „Ohne die vorhandene Verbundstruktur müsste jeder Landkreis eine Redundanzstelle für den Notbetrieb vorhalten“, so der Kreis.



Er bilanziert: „Mit der Schaffung des Leitstellenverbundes der Landkreise Celle, Gifhorn, Lüchow-Dannenberg und Uelzen sind bereits Strukturen geschaffen, die Synergieeffekte, auch monetärer Art, nutzen. Die Tatsache, dass der VDEK diese Bemühungen nicht anerkennt, wird sich bei den künftigen Kostenverhandlungen erschwerend auswirken.“



Laut epd gibt es in Niedersachsen 29 Leitstellen. Mehr als die Hälfte der Einwohner werde von sieben großen Leitstellen versorgt, die bereits aus Zusammenschlüssen hervorgegangen sind. Die Kosten für den Rettungsdienst in Niedersachsen hätten sich nach Angaben des VDEK innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt und 2021 auf 625 Millionen Euro belaufen.



Was die Uelzener Leitstelle, sie zählt 17 Mitarbeiter, kostet, dazu führt die Kreisverwaltung aus: „Der Landkreis Uelzen trägt von den Gesamtkosten der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle 40 Prozent. 60 Prozent entfallen auf die Kostenträger des Rettungsdienstes. Dabei können Kosten anfallen, die die Kostenträger (VDEK) nicht anerkennen. Die Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern sind nicht abgeschlossen, so dass eine konkrete Summe nicht genannt werden kann.“