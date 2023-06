LeG-Halle steht frühestens 2025 – Was wird aus den Fördergeldern ?

Von: Norman Reuter

Teilen

Zurzeit wird auf dem Sportplatz, der in eine Leichtathletikanlage verwandelt werden soll, Erde bewegt. Das hat mit dem Einbau von Versickerungsmulden für Regenwasser zu tun. © Reuter, Norman

Der Zeitplan für das geplante Sportzentrum in Uelzen am LeG kann nicht so eingehalten werden, wie ursprünglich gedacht. Die Halle kann frühestens 2025 fertiggestellt werden – doch was wird dann aus den 3,15 Millionen Euro Zuschuss vom Bund?

Uelzen/Landkreis – Für den April war der Abriss angekündigt. Doch die Sporthalle Nord des Lessing-Gymnasiums steht noch. Nach Auskunft der Kreisverwaltung soll das Gebäude nun ab Ende Juni abgetragen werden.



Abbruch und der Neubau der Sporthalle gehören zu dem Maßnahmenbündel am Ilmenau-Ufer. Auf einem Sportplatz entsteht auch eine wettkampftaugliche Leichtathletikanlage und die alte Bezirkssportschule wird zum Schulungszentrum umgebaut.



Einen strammen Zeitplan hatten die Projektträger dafür aufgestellt, um in den Genuss von Bundesmitteln in Höhe von 3,15 Millionen Euro zu kommen. Der Zuschussgeber erklärte, die Projekte müssten bis Ende des kommenden Jahres fertig sein.



Frühestens wird die neue Sporthalle jetzt aber erst im übernächsten Jahr stehen. Der Landkreis gegenüber der AZ: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird mit einem Projektabschluss nicht vor der ersten Jahreshälfte 2025 gerechnet.“



Allein der Abbruch des alten Gebäudes wird bis zum Ende dieses Jahres dauern, schildert die Kreisverwaltung. Und: Der Beginn des Neubaus sei abhängig davon, wann die erforderlichen Genehmigungen dafür vorliegen würden. „Erst nach dem Erhalt der Genehmigungen dürfen die Ausschreibungen für die Gewerke veröffentlicht werden – gemäß den Bedingungen des Fördermittelgebers.“ Das bedeute, dass frühestens Ende des Jahres mit dem Neubau der Turnhalle Nord begonnen werden könne.



Muss der Landkreis also um seine Fördermittel bangen? Er erklärt, der Zuschussgeber habe signalisiert, „in begründeten Fällen“ auch bei einem Bauabschluss nach dem Jahr 2024 Gelder gewähren zu wollen. „Dies wird zu gegebener Zeit gesondert zu prüfen sein“, heißt es vom Landkreis dazu.



Bei der Leichtathletik-Anlage scheint ein Abschluss der Arbeiten nach Kreisangaben noch bis Ende 2024 möglich. Auch hier sind die „Genehmigungen“, ohne dass diese näher erklärt werden, entscheidend für den Baustart. Die Arbeiten würden parallel zur Sporthalle erfolgen. Dass auf dem Gelände Erde bewegt wird, hat andere Gründe: „Die Erdablagerungen resultieren aus dem Einbau sogenannter Rigolen für die Regenentwässerung“, so der Landkreis.



Die Hansestadt Uelzen ist mit der alten Bezirkssportschule an dem Gesamtpaket beteiligt. Sie soll zum Schulungszentrum umgebaut werden. Einmal sind die Pläne dafür bereits überarbeitet worden (AZ berichtete). Jetzt ist das wieder der Fall, wie die Hansestadt auf Nachfrage erklärt.



„Derzeit werden ergänzend auch Alternativen zum Sanieren geprüft, um die effektivste und wirtschaftlichste Lösung aufzuzeigen“, so die Auskunft aus dem Rathaus. Ergebnisse werden heute dem nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss vorgestellt.