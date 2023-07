Langfinger bestehlen Badegäste auf Liegewiesen

Von: Bernd Schossadowski

Diebe haben es derzeit verstärkt auf Handys, Bargeld und Wertgegenstände von Badegästen abgesehen. © dpa

In Freibädern und an Badeseen lauern derzeit verstärkt Langfinger, die es auf Wertsachen der Badegäste abgesehen haben. Deshalb gibt die Polizei Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen jetzt Tipps, wie man Dieben die Tour vermasseln kann.

Uelzen – Es passiert in Sekundenschnelle: In einem unbeobachteten Moment schlagen Langfinger in Freibädern oder an Badeseen zu und erbeuten Bargeld, Handys und weitere Wertgegenstände der Badegäste. Während der derzeitigen Sommerferien sind die Täter besonders aktiv, warnt die Polizei. „Gelegenheit macht Diebe“, sagt Kai Richter, Pressesprecher der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, und ruft die Bürger deshalb zu erhöhter Wachsamkeit auf. Sein Tipp: „Aufpassen und mitdenken, damit der Badespaß zu keinem ,Bauchklatscher‘ wird.“

Die Täter sind nicht nur auf Liegewiesen unterwegs und stehlen, was die Freibadbesucher dort an Wertgegenständen zurücklassen. Sie klappern auch die Parkplätze an Badeseen ab und greifen sich unter anderem zurückgelassene Portemonnaies aus geparkten Autos.



Richter nennt exemplarisch einige Vorfälle, die sich in den vergangenen Tagen im Landkreis Lüneburg ereignet haben. Unbekannte haben aus einem auf dem Parkplatz des Barumer Sees abgestellten und nicht verschlossenen Auto eine Geldbörse gestohlen. Neben Bargeld und EC-Karten verschwanden Ausweispapiere. Auch aus einem zweiten, ebenfalls unverschlossenen Pkw wurde eine Geldbörse erbeutet.



Eine günstige Gelegenheit nutzten Unbekannte in der Schwimmhalle des Salü in Lüneburg. Sie griffen sich unbemerkt die Tasche eines Badegasts, in der sich persönliche Papiere und Bargeld befanden. Ein böses Erwachen gab es auch für eine Besucherin des Inselsees bei Scharnebeck. Aus ihrem Rucksack ließen Langfinger eine EC-Karte und Bargeld mitgehen.



Bevor es zu weiteren Taten kommt, gibt die Polizeiinspektion einige Tipps, wie Badegäste den Dieben die Tour vermasseln können. Wertsachen sollten beim Baden niemals unbeaufsichtigt sein. Ein vertrauenswürdiger Nachbar auf der Liegewiese kann darum gebeten werden, während der Abwesenheit auf die zurückgelassenen Gegenstände zu achten, empfiehlt Richter. „Oder man passt gegenseitig auf Wertgegenstände auf, wenn man als Gruppe im Freibad ist“, rät Richter. Zum Beispiel könnte eine Person im Wechsel auf der Liegewiese bleiben, während die anderen schwimmen gehen.



Außerdem ist es wichtig, die Umgebung zu beobachten. Gehen verdächtige Personen von Liegeplatz zu Liegeplatz und schauen unter Decken und Handtücher, sollten diese Beobachtungen dem Bademeister oder über die Notrufnummer 110 der Polizei gemeldet werden.



Ein weiterer Tipp: „Man sollte grundsätzlich nur das ins Schwimmbad mitnehmen, was man braucht – also zum Beispiel nur so viel Bargeld, wie tatsächlich benötigt wird“, sagt Richter im AZ-Gespräch. Ausweise, Bankkarten und wertvolle Dinge sollten unbedingt zu Hause bleiben. „Hat man dennoch Wertgegenstände dabei, sollte man sie in den Schließfächern im Freibad lassen und den Schlüssel immer bei sich tragen. Er darf nicht am Liegeplatz zurückgelassen werden“, betont Richter.



Falls man aber doch Wertsachen mitnehmen muss, bietet es sich an, Alltagsgegenstände beim Baden, zum Beispiel präparierte Sonnencremeflaschen, leere Getränkedosen, Windeln, Kekstüten, Trinkpäckchen oder eine Lunchbox, als Versteck zu nutzen. Wer im Bad unbedingt telefonisch erreichbar sein muss, sollte ein veraltetes Handy mit Prepaid-Karte mitnehmen, keinesfalls aber ein hochwertiges Smartphone. Niemals sollte man die persönliche Geheimzahl des Handys oder der EC-Karte im Portemonnaie notieren.



Auch mitgebrachte Schlüssel von Fahrrädern oder Pedelecs sollten auf der Liegewiese möglichst immer im Auge behalten werden. „Mit ihnen können Diebe ganz leicht die Schlösser öffnen und unbemerkt davonfahren“, warnt Richter.