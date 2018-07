Landkreis Uelzen: EVG kündigt Warnstreiks an

Uelzen/Landkreis. Die Tarifverhandlungen zwischen der Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft EVG und dem Bahnunternehmen Erixx, das unter anderem die Regionalzüge zwischen Uelzen, Gifhorn und Braunschweig betreibt, sind ins Stocken geraten. „Die letzte Verhandlung fand am 21.

Juni statt“, berichtet EVG-Sprecher Uwe Reitz auf AZ-Anfrage. Nach einem ersten kleineren Warnstreik von Werkstattmitarbeitern in Uelzen Anfang Juli könnten jetzt weitere Arbeitskampfmaßnahmen folgen.

„Wir sind nicht mehr in der Friedenspflicht, ein Arbeitskampf ist jederzeit möglich“, macht Reitz deutlich. Etwaige Warnstreiks werde die EVG, die 200 Erixx-Mitarbeiter vertritt, jeweils kurzfristig ankündigen. Mehr wolle man nicht verraten, um die eigene Position nicht zu schwächen.

Auch mit drohenden Warnstreiks am Horizont können Bahnpendler aufatmen. „Zu streiken ist das gute Recht der EVG. Zugausfälle wird es aber nicht geben, wir sind vorbereitet“, versichert Erixx-Sprecher Björn Pamperin. Zu laufenden Tarifverhandlungen äußere sich das Unternehmen ansonsten generell nicht.

Das tut aber die EVG. Reitz: „Wir wollen die Bezahlung auf das marktübliche Branchen-niveau anheben.“ Das umfasse eine reine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent sowie 2,6 Prozent mehr für das sogenannte EVG-Wahlmodell. Dieses erlaubt es den Beschäftigten, zwischen 2,6 Prozent mehr Geld, sechs zusätzlichen Urlaubstagen oder einer Arbeitszeitverkürzung zu wählen. Das Modell finde bereits in 60 Unternehmen im EVG-Organisationsbereich Anwendung. „Wir sehen deshalb keinen Grund, warum das bei Erixx nicht auch der Fall sein sollte“, sagt Reitz. Zudem fordere die EVG die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersvorsorge und die Aufnahme in den Fonds soziale Sicherung.

Für die Jahre 2015 bis 2017 konnte die EVG zwischenzeitlich eine Lohnerhöhung durchsetzen. Größter Streitpunkt bei den Verhandlungen um die aktuellen Forderungen ist, so Reitz, der Zeitpunkt der Einführung. Während die EVG die Umsetzung bereits zum 1. Januar 2019 fordert, biete Erixx die Einführung des Wahlmodells und des Fonds soziale Sicherung erst zum 1. Januar 2020 an. Zur betrieblichen Altersvorsorge gebe es überhaupt kein Angebot. „Das ist nicht hinnehmbar, zumal eine solche Haltung die Arbeit unserer Kollegen in keinster Weise wertschätzt“, moniert Reitz. Wann Gewerkschaft und Unternehmen in die nächste Verhandlungsrunde einsteigen, ist unklar.

Von Steffen Schmidt