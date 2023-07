Krumme Tour mit Kartoffeln: Urteil aus Uelzen wird bundesweit abgedruckt

Von: Norman Reuter

Zum Anpflanzen hat ein hiesiger Landwirt in den Jahren 2016 bis 2018 geschützte Kartoffelsorten veräußert. Die Erlaubnis des Sortenschutz-Inhabers hatte er dafür nicht. © via www.imago-images.de

Es ist ein Urteil des Amtsgerichts Uelzen, das inzwischen in namhaften deutschen Zeitschriften und Publikationen zur Landwirtschaft nachzulesen ist. Abgedruckt worden ist es auch in der jüngsten Ausgabe der „Land und Forst“: Im Landkreis Uelzen hat ein Landwirt zwischen April 2016 und September 2018 mindestens 700 Tonnen an geschützten Kartoffelsorten Kollegen zum Anpflanzen verkauft, ohne dass er dafür die Erlaubnis der Rechte-Inhaber für die Kartoffelsorten besaß. Auch die bei einem solchen Vorgehen anfallenden Lizenzgebühren zahlte er nicht.

Uelzen/Landkreis – Das Gericht verurteilte den Vater von fünf Kindern im Mai des vergangenen Jahres sodann wegen des gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das sogenannte Sortenschutzgesetz zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 30 Euro – also zu insgesamt 4800 Euro. Zudem wurde angeordnet, dass 39 621 Euro eingezogen werden – das ist der Betrag, den der Landwirt aus Sicht des Gerichtes zu Unrecht erlangte, weil er keine Lizenzgebühren für den Kartoffelverkauf zahlte.

Dabei blieb es nicht, wie Rechtsanwalt Dr. Sebastian Fontaine ausführt, der die betroffenen Sortenschutz-Inhaber als Nebenkläger in dem Strafverfahren vertrat: „Neben der strafrechtlichen Verurteilung hat der Landwirt zum Ausgleich des den Sortenschutz-Inhabern entstandenen zivilrechtlichen Schadens insgesamt einen Betrag von mehr als 100 000 Euro bezahlen müssen.“



Dass es zum Abdruck des Urteils als öffentliche Bekanntmachung in den landwirtschaftlichen Zeitschriften gekommen ist, erklärt sich mit einem entsprechenden Antrag der Nebenklägerinnen: „Das ist möglich, dem Antrag wurde gefolgt“, sagt Rainer Thomsen, der als Richter den Fall in Uelzen verhandelte. Das habe einen Abschreckungscharakter, so Thomsen. Kreislandwirt Thorsten Riggert ist kein Fall bekannt, bei dem es in bundesweiten Fachzeitschriften eine solche Bekanntmachung schon gegeben hat. Er erklärt sich den Antrag so: „Damit sollte ein deutliches Zeichen gesetzt werden.“