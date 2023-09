Dezernentin Baumgarten: „Ewiges Hin und Her beenden“

Von: Theresa Brand

So könnte der zukünftige Campus der Berufsschulen in Uelzen aussehen. Die Kosten für das Projekt werden auf 145 Millionen Euro geschätzt. © Landkreis

Kreisverwaltung und Politik des Landkreises Uelzen befürworten nun gemeinsam den Bau des BBS-Campus am Standort Wilhelm-Seedorf-Straße. In einer Sitzung am Donnerstag stimmten die Mitglieder des Kreis-Schulausschusses einstimmung für das Projekt, nachdem auch die Kreisverwaltung den Bau inzwischen befürwortet. Die Kosten werden insgesamt auf gut 145 Millionen Euro geschätzt.

Uelzen – Geplant ist, die Bestandsgebäude der BBS II an der Wilhelm-Seedorf-Straße in Uelzen umfassend zu sanieren und über einen Neubau mit den Räumlichkeiten der BBS I am Eschenkamp zu verbinden. Zudem sollen auf dem Gelände eine Sporthalle und ein Parkhaus errichtet werden. Für den Campus und die Anbindung an das Parkhaus soll außerdem die Verkehrsinfrastruktur geändert werden: An der Kreuzung Groß Liederner Straße/Tile-Hagemann-Straße/Heinrich-Meyerholz-Straße sowie an der Kreuzung Esterholzer Straße/Hochgraefestraße sollen zwei Kreisverkehre entstehen.

Das Gebäudemanagement hatte im Vorfeld mehrere Optionen verglichen, so unter anderem die Sanierung und Erweiterung des Standortes Scharnhorststraße (Kostenpunkt 155 Millionen Euro).



Seitens der Politik gab es breite Unterstützung für die Umsetzung der Variante I. Ulf Schmidt (CDU) erklärte: „Das ist ein schlüssiges Konzept, wir sollten uns für Variante I entscheiden. Wir müssen jetzt reagieren, dem Planer sagen, wir machen das und damit der Bildung und dem Landkreis Uelzen eine Chance geben.“ Zustimmung erhielt er von Herbert Rathje (SPD): „Wir müssen langfristig denken. Der Campus wird eine Sogwirkung auf Fachkräfte, Auszubildende und Lehrer haben.“ Annette Niemann (Grüne) sagte: „Ich unterstütze das Projekt in allen Punkten. Wir müssen nur bedenken, dass das einen enormen Anstieg der Kreisumlage bedeutet und uns fragen: Was bedeutet das für andere Schulstandorte?“



Julia Baumgarten kündigte an, dass im Finanzausschuss des Kreises weitere Details geklärt werden müssten. Sie betonte: „Wir werden versuchen, die Belastung nicht auf einen Schlag zu machen, sondern die Maßnahme über einen längeren Zeitraum zu ziehen.“