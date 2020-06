Kreis setzt jetzt auf „Freizeitbus“

Fahrten zu touristischen Ausflugszielen: Ein neues Konzept liegt vor

Der Entdeckerbus soll vom sogenannten „Freizeitbus" abgelöst werden. Heißt: Ausflugsziele sollen im Sommer an den Wochenenden über den Linienverkehr angefahren werden.

Uelzen/Landkreis – Ausflugsziele im Landkreis wie die Ellerndorfer Heide oder das Handwerksmuseum in Suhlendorf sollen künftig in den Sommermonaten an den Wochenenden mit Linienbussen angefahren werden. Das sieht ein Nachfolgemodell für den sogenannten Entdeckerbus vor. Dessen Fahrten würden damit eingestellt.