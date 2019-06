Was kommt nach dem Berufsausstieg?

Uelzen – „Ich fühle mich plötzlich frei und kann machen, was ich will“, sagt Astrid Assmann über ihren Ruhestand.

Das Leben hat sich enorm verändert, seit die 67-Jährige nicht mehr täglich an ihrem Schreibtisch im Sekretariat der Geschäftsleitung einer Klinik in Winsen an der Luhe sitzt. Doch was fängt man an mit der neuerdings sehr vielen Zeit? Das DRK Uelzen bietet in Zusammenarbeit mit dem Seniorenservicebüro der Hansestadt Uelzen dazu die Veranstaltung „Berufsausstieg. . . und dann!? Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten“ an und gibt angehenden sowie neuen Rentnern Tipps, wie die Freizeit gestaltet werden kann.

„Das Treffen soll helfen, neue Ideen zu entwickeln und Menschen kennenzulernen, mit denen man etwas zusammen unternehmen kann“, sagt Petra Heinzel vom Uelzener Seniorenservicebüro. Gundula Lindemann will mit der Veranstaltung Rentnern Mut machen, auf Menschen zuzugehen und sich für neue Freizeitaktivitäten begeistern zu können. „Alleinsein muss nicht heißen, dass man einsam ist“, sagt die Leiterin des DRK-Mehrgenerationenzentrums.

Assmann hatte vor anderthalb Jahren am ersten DRK-Treffen teilgenommen. „Wir haben eine Vierergruppe, die sich einmal im Monat trifft. Wir helfen uns beim Briefkastenleeren, wenn jemand im Urlaub ist oder falls einer Hilfe benötigt“, so die Uelzenerin. Sie werde auch am Treffen am Montag, 1. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr im DRK-Mehrgenerationenzentrum Uelzen (Ripdorfer Straße 21) teilnehmen. Um Anmeldung wird gebeten unter der Rufnummer (05 81) 90 320.

VON TIMO HÖLSCHER