Kohlenmonoxid-Alarm in Mehrparteienhaus in Uelzen

Feuerwehr und Polizei holen Mieter aus ihren Wohnungen

+ © Reuter Feuerwehr und Rettungsdienst sind an der Lüneburger Straße im Einsatz © Reuter

nre Uelzen. Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am heutigen Dienstagabend: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Lüneburger Straße hat ein Kohlenmonoxid-Melder gegen 19.30 Uhr erhöhte Werte gemessen und angeschlagen.