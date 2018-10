Raserei auf der B 4: 110 km/h zu schnell...

Uelzen. Für den Landkreis Uelzen ist es ein einträgliches Geschäft – und viele Autofahrer kommt es teuer zu stehen: 1,545 Millionen Euro kassierte der Kreis vergangenes Jahr von Temposündern – die meisten durch die 22 stationären Messanlagen.

Einsamer Rekordwert dabei im Jahr 2017: Ein Autofahrer brauste mit Tempo 180 über das Steddorfer Kreuz – erlaubt sind hier 70 km/h.

Und auch sonst hat die Säule bei Bienenbüttel vergangenes Jahr am häufigsten ausgelöst: 3200 Bußgeldbescheide schickte der Landkreis allein wegen dieses Blitzers heraus. „Grund dürfte gewesen sein, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit wegen Bauarbeiten zeitweilig auf Tempo 50 reduziert wurde“, erklärt ein Kreissprecher. Entsprechend war auch die Radaranlage niedriger eingestellt worden (AZ berichtete).

Am wenigsten wirtschaftlich war derweil die Anlage an der B 4 in Tätendorf-Eppensen Richtung Norden: Sie löste in zwölf Monaten lediglich 30 Mal aus.

Rund 48 500 Mal wurden die Blitzanlagen an Uelzens Straßen im vergangenen Jahr aktiviert und auch der neue Radar-Anhänger, den der Landkreis vorerst gemietet hat, entwickelt sich zu einem „Renner“ – weit mehr als 2000 Mal hat er seit Sommer bereits an verschiedenen Standorten ausgelöst, darunter auch in Rätzlingen: Ein Autofahrer raste mit 122 km/h durch die Ortschaft. Doch der Negativ-Rekord war das nicht: Der wurde auch in 2018 bislang am Steddorfer Kreuz gemessen – mit Tempo 142.

Von Thomas Mitzlaff