Kita-Wartelisten in Uelzen

Jedem Kind ab drei Jahren steht ein Kita-Platz zu, doch manche von ihnen stehen in Uelzen derzeit noch auf der Warteliste.

Uelzen/Landkreis. Jedes Kind hat ab dem vollendeten dritten Lebensjahr ein Recht auf einen Kindergarten-Platz, besagt das Gesetz. Doch auch in diesem Jahr könnten die vorhandenen 2.255 Plätze im Landkreis Uelzen knapp werden.

So gibt es für das Uelzener Stadtgebiet zum Stichtag am 31. März 26 Kinder, die auf Wartelisten stehen.

Das geht aus dem aktuellen Bedarfsplan der Kinderbetreuung hervor, der jetzt im Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich jedoch erst einmal nur um den aktuellen Sachstand, denn die letzten Jahre haben gezeigt, dass zu Beginn des neuen Kita-Jahres im August jedes Kind auch einen Betreuungsplatz hat. Dabei spielen die 90 Tagesmütter – alleine 32 im Uelzener Stadtgebiet – eine wichtige Rolle. Und: „In der DRK Kindertagesstätte Ilmenauufer wird eine Krippengruppe in eine Kindergartengruppe umgewandelt“, geht aus dem Bericht hervor.

In Suderburg könnten die Plätze hingegen knapp werden: „Wahrscheinlich müssten zehn weitere Plätze bereitgestellt werden.“ Der Samtgemeindeausschuss will heute in nicht öffentlicher Sitzung darüber beraten.

Ähnlich sieht es in Wrestedt aus. Weil das örtliche Kindergartengebäude wegen Schimmelbefalls dauerhaft geschlossen ist. Auch hier wird nach einer Lösung gesucht, gestern Abend informierte die Samtgemeinde Aue besorgte Eltern über den aktuellen Sachstand (AZ-Bericht folgt).

In Altenmedingen, wo ein neues Wohngebiet ausgewiesen wurde, steht derzeit eine räumliche und personelle Aufstockung zur Diskussion, um den steigenden Anfragen gerecht zu werden.

Knapp könnten die Plätze laut Prognose außerdem in Jelmstorf werden. Allerdings gibt es in der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Kooperationsverträge zwischen den Gemeinden, sodass Eltern ihre Kinder auch in den Nachbargemeinden betreuen lassen können.

Während nach Lösungen gesucht wird, dem Platzbedarf gerecht zu werden, sehen sich die Kommunen auch mit möglichen Mehrausgaben konfrontiert, die für die beitragsfreien Kindergartenplätze anfallen könnten.

Von Sandra Hackenberg

