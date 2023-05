Kirchweyhe: Gesperrtes Kita-Geschoss nervt Eltern

Brandschutz-Auflagen werden nicht erfüllt

+ © Reuter, Norman Der erste Stock ist für den Kita-Betrieb gesperrt. Das ruft Eltern auf den Plan, die nach Aussage von Rainer Koch zunehmend wegen der Situation genervt seien. © Reuter, Norman

Von Norman Reuter

In der Kirchweyher Kita darf das Obergeschoss nicht mehr genutzt werden. Brandschutzauflagen werden nicht erfüllt. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Im Ortsrat fallen deutliche Worte: „Eltern sind zunehmend genervt.“

Uelzen-Kirchweyhe – Das Haus am Alten Mühlenweg, in dem die Kirchweyher Kita untergebracht ist, stammt aus dem Jahr 1920. In ihm werden zurzeit 18 Jungen und Mädchen betreut. Genauer gesagt im Erdgeschoss des Gebäudes.



Der noch bis Ende 2022 genutzte erste Stock ist inzwischen für den Kita-Betrieb gesperrt. Ortsratsmitglied Rainer Koch, selbst auch Familienvater zweier Kinder, treibt das um. „Das geht nicht“, sagt er im Gespräch mit der AZ.



Zuständig für die Liegenschaft ist die Hansestadt Uelzen, betrieben wird die Kirchweyher Kita vom DRK-Kreisverband. Im Alltag diente die obere Etage der Kindertagesstätte als sogenannter Differenzierungsraum.



In der Praxis hieß das: Mit den zukünftigen Schulkindern konnte dort gearbeitet werden. Für zwei Jungen und Mädchen, die besonders gefördert werden müssen, wurden dort spezielle Angebote unterbreitet. Und wurde es älteren Kindern mit dem Gewusel der Kleinen im Erdgeschoss zu bunt, hatten sie im ersten Stock eine Rückzugsmöglichkeit.



Dieser Platz ist nicht mehr vorhanden. Die Hansestadt Uelzen erklärt gegenüber der AZ: „Der Kindergartenbetrieb kann auch im Erdgeschoss des Gebäudes regelkonform abgebildet werden.“ Vom DRK heißt es mit Blick auf die Funktionen, die das Obergeschoss übernahm: Der Raum werde von „den Erzieherinnen und auch Kindern vermisst“.



In der jüngsten Ortsratssitzung von Kirch- und Westerweyhe berichtet Rainer Koch von Gesprächen mit Eltern. Sowohl sie als auch Betreuer seien „zunehmend genervt“ von der Situation.



Verantwortlich dafür, dass das Obergeschoss stillgelegt werden musste, ist der fehlende Brandschutz. Ein Architektenbüro rät, weil sich das Kita-Gebäude auch energetisch in einem „sehr schlechten Zustand“ befinde, von einer Sanierung oder Umbauten ab.



Die Stadt verweist auf ihr Kita-Konzept, und das ein Vorschlag für die Kirchweyher Kita unterbreitet werden solle. „Die politischen Beratungen dazu sollen nach der Sommerpause beginnen“, so Stadtsprecherin Ute Krüger.



Würde ein Neubau in Erwägung gezogen, würden bis zur Fertigstellung Jahre vergehen, sagt Rainer Koch der AZ. Im Ortsrat wirbt er daher für eine schnellere Lösung. Ob es nicht möglich sei, einen Container im Garten aufzustellen, regt er an. Aus dem Uelzener Rathaus heißt es dazu: „In den Planungen ist dies derzeit nicht vorgesehen.“



Eine Option, wenn auch nur für den Sommer, wäre für ihn auch, den Bauwagen vom Kirchweyher Bolzplatz an den Alten Mühlenweg zu verlegen. „Da könnten Gerätschaften untergestellt werden. Es wäre Platz zum Basteln“, meint Rainer Koch. Die Möglichkeit werde geprüft, habe man ihm gesagt.



Eltern haben inzwischen angekündigt, ein offizielles Schreiben zur Situation an der Kita zu verfassen. Ein erstes Gespräch dazu soll es heute geben, wie Rainer Koch berichtet.