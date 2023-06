Kiosk Heers schließt am 1. Juli: Was wird aus der Post in Oldenstadt?

Von: Lars Becker

Teilen

Nach 22 Jahren öffnet der Kiosk Heers in Oldenstadt am Sonnabend, 1. Juli, zum letzten Mal. © Lars Becker

Marlies Heers schließt ihren Kiosk mitten in Oldenstadt nach 22 Jahren: Der 1. Juli ist der letzte Tag, an dem bei ihr noch Lotto gespielt werden kann. Vor allem aber fällt auch eine beliebte Anlaufstelle für alle Postkunden weg.

Uelzen-Oldenstadt – Nächster schwerer infrastruktureller Nackenschlag für Oldenstadt: Marlies Heers macht aus gesundheitlichen Gründen mit ihrem Kiosk nach fast auf den Tag genau 22 Jahren nach der Eröffnung Schluss. Am Sonnabend, 1. Juli, öffnet der Laden zum letzten Mal. Damit verabschiedet sich zwangsläufig auch die Deutsche Post aus dem Uelzener Ortsteil.



Für viele Bürger Oldenstadts, aber auch für viele andere Uelzener, die angesichts der besseren Parkplatz-Situation als in der Stadtmitte selbst gerne zu Marlies Heers gekommen waren, ist das die nächste schlechte Nachricht in einem ganzen Reigen: Mitte Oktober 2022 hatte bereits die Postbank ihre Finanzdienstleistungen in dem laden eingestellt. Und im Frühjahr 2018 hatte nacheinander erst die Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg und auch die Volksbank Uelzen-Salzwedel ihre Filialen geschlossen. Seitdem steht neben dem Kiosk von Marlies Heers ein Geldautomat der Banken zur Verfügung.



Früher war der Kiosk ein Treffpunkt zum Quatschen

„Ich wollte eigentlich schon Ende 2022 aufhören. Ich habe dann aber zunächst die Öffnungszeiten reduziert. Ich brauchte einfach immer mehr Hilfe“, sagt die 65-Jährige, die angesichts ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit einem lachenden, aber natürlich auch mit einem weinenden Auge aufs nahende Ende ihres Kiosks blickt:

„Ein bisschen war das früher auch ein Treffpunkt zum Quatschen. Aber den Oldenstädter Kundenstamm von früher gibt es so nicht mehr. Früher haben viele möglichst alles im Dorf gekauft, spätestens seit Corona werden Tabakwaren und Zeitschriften beim Einkaufen mitgebracht. Das ist einfach der Trend der Zeit. Meine Art Laden wird leider immer seltener und überflüssiger, obwohl die Post gut frequentiert ist und auch Lotto sehr gut läuft“, so Marlies Heers zur AZ.

Mehr Zeit für Garten, Hund und Hobbys

Aber natürlich freue es sie zu hören, dass es viele Oldenstädter gebe, die ihre Geschäftsaufgabe bedauerten. „Ich freue mich, weniger unter Schmerzen im Laden stehen zu müssen.“ Sie wolle Zeit in ihrem Garten in Groß Liedern sowie mit ihrem Hund verbringen, der seit Ostern bei ihr lebt. Außerdem wolle sie wieder mehr lesen, basteln und malen.

Oldenstadts Ortsbürgermeister Klaus Knust (SPD) kennt die Pläne von Marlies Heers schon länger. Deshalb stehe er auch im intensiven Austausch mit der Deutschen Post. „Ich suche händeringend eine Lösung, wo wir die Poststelle unterbringen können. Die Post wäre bereit, Räume anzumieten und den Laden mit eigenem Personal zu besetzen. Aber bislang sind alle Optionen hier im Dorf gescheitert. Es ist außerordentlich schwer, wir finden einfach nichts“, zuckt Knust mit den Schultern, wie es weitergehen könnte.

„Klappt es nicht, wäre das sehr bedauerlich. Zwei, drei Adressen habe ich der Post noch einmal genannt“, will Knust die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Die Deutsche Post ließ eine Anfrage der AZ zum Standort Uelzen-Oldenstadt bis zum Redaktionsschluss leider unbeantwortet.

Ab dem 3. Juli räumt Marlies Heers ihren Laden aus. Zwei Tage vorher hätte sie gewiss noch mal einen großen Bahnhof verdient...