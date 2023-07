Kinderärzte schlagen Alarm: Sorge um Abteilung im Uelzener Klinikum

Von: Norman Reuter

Im Klinikum wird eine Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin unterhalten. Doch die Personalsituation ist schwierig. © dpa

Niedergelassene Kinder- und Jugendärzte aus der Region haben Sorge, die Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Helios-Klinikum könnte geschlossen werden. Der Grund: Personalmangel. Der Chefarzt und weitere Fachärzte haben gekündigt. Helios äußert sich gegenüber der AZ.

Uelzen – Neun niedergelassene Kinder- und Jugendärzte aus den Landkreisen Uelzen sowie Lüchow-Dannenberg haben einen Offenen Brief verfasst, in dem sie sich um die Zukunft der Fachabteilung für Kinder- und Jugendmedizin im Uelzener Helios-Klinikum sorgen. Gerichtet ist der Brief an Landrat Dr. Heiko Blume, an Uelzens Bürgermeister Jürgen Markwardt sowie an die Geschäftsführerin des Klinikums, Mareike Schmidt.



Die Mediziner berichten von der Kündigung Swen Geerkens als Chefarzt und den Weggang weiterer Ober- beziehungsweise Fachärzte, weswegen die Abteilung aus ihrer Sicht „akut von der Schließung bedroht“ sei. „Der Klinik war die Situation lange bekannt ohne adäquate Reaktion, wie intensive Personalsuche und Verbesserung der Arbeitsbedingungen“, so die Kinder- und Jugendärzte in ihrem Schreiben.



Zur Situation der Abteilung hat es mit niedergelassenen Ärzten aus den beiden Landkreisen in den zurückliegenden Tagen zwei Gespräche im Klinikum gegeben, das letzte an diesem Montag. An diesem nahmen auch Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume sowie die Sozialdezernentin des Landkreises, Stephanie Buntrock, teil.



In ihrem Schreiben zeigen die Verfasser Verständnis dafür, dass sich Klinikärzte der Abteilung neu orientieren – angesichts „massiv hoher Arbeitsbelastung“. Zugleich unterstreichen sie die Bedeutung der pädiatrischen Abteilung des Uelzener Klinikums – unter anderem aufgrund ihrer geografischen Lage in der Notfallversorgung. „Die umliegenden Krankenhäuser – Walsrode, Perleberg, Salzwedel, Lüneburg, Wolfsburg, Celle – sind größtenteils mehr als 50 Kilometer entfernt“, so die niedergelassenen Ärzte.



Das Helios-Klinikum erklärt auf Anfrage, dass es dem Versorgungsauftrag für die Region auch zukünftig vollumfänglich nachkommen wolle. „Entsprechend hat der Erhalt der pädiatrischen Abteilung für uns aktuell oberste Priorität. Geplant sei, die Überbrückungszeit mit der Unterstützung durch eine externe Arbeitnehmerüberlassung zu stemmen.



„Sollte es jedoch“, so Helios, „trotz aller Anstrengungen nicht möglich sein, das erforderliche ärztliche Fachpersonal zur langfristigen Verstärkung des Teams zu finden, zwingt ein anhaltender Personalengpass auch uns zum Handeln.“