Kein Zugriff: Landkreis Uelzen lässt Altakten digitalisieren

Von: Norman Reuter

Teilen

Die älteren Bauakten des Landkreises Uelzen wurden zum Digitalisieren an ein Unternehmen gegeben. Damit besteht derzeit keine Möglichkeit der Einsichtnahme. © DPA

Weil ältere Bauakten des Landkreises Uelzen digitalisiert werden, haben Bauherren derzeit keinen Zugriff auf sie. Erste Fälle, bei denen Eigentümer eine Absage erhielten, sind jetzt bekannt geworden.

Uelzen - Wer im Landkreis Uelzen derzeit einen An- oder Umbau seines Hauses plant, dafür die Bauakte benötigt, hat derzeit das Nachsehen. Zumindest, wenn das Haus vor 2017 errichtet wurde. Erste Fälle sind nun bekannt, bei denen Eigentümer Arbeiten ausführen lassen wollten, die Bauakte anforderten, aber vom Kreis eine Absage erhielten.



Grund der Misere für die Bauherren: Die Akten werden zurzeit digitalisiert. Ein Unternehmen ist damit beauftragt. Kreissprecher Martin Theine erklärt: „Sämtliche Bauakten bis einschließlich 2016 wurden einem Dienstleister zum Zweck der Digitalisierung übergeben und können aus diesem Grund aktuell nicht eingesehen werden.“



Dabei handelt es sich nicht um einen Pappenstiel: rund 71 000 Akten befinden sich zurzeit nicht im Zugriff des Landkreises. Der Kreis geht derzeit davon aus, dass das Digitalisieren bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen wird. Ab September dieses Jahres sollen die ersten digitalisierten Bauakten wieder zur Verfügung gestellt werden können.



Ob nach Namen oder Wohnort die Akten digitalisiert werden, dazu macht die Kreisverwaltung keine Angaben, damit auch nicht dazu, wann welche Akten wieder zur Verfügung stehen werden. Sie erinnert daran: Würden Baugenehmigungen benötigt, seien die Originale immer an die Bauherren zugegangen. Und: Die Bauakten ab 2017 liegen dem Landkreis in digitaler Form vor und „können insofern auch eingesehen werden.“



Dass die Akten eingescannt werden, gehört zur fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung. Auch die Hansestadt Uelzen, die ihre eigene Bauaufsicht besitzt und damit die Bauakten aus dem Stadtgebiet verwaltet, hat sich auf den Weg gemacht. Stadtsprecherin Sandy Naake: „Seit Ende 2021 können verschiedene Verfahren der Bauaufsicht der Hansestadt Uelzen digital abgewickelt werden. Dies gilt zum Beispiel für Bauanträge, die ab November 2021 eingegangen sind. Diese sind von den Bauherren nach erteilter Genehmigung auch digital einsehbar.“ Der Zeitpunkt für ein Digitalisieren der Altakten stünde derweil noch nicht fest.



Und wie wird das im Umkreis gehandhabt? Nachfrage bei der Stadt Lüneburg: „Da die Stadt nicht alle Akten zeitgleich digitalisieren kann, werden die Akten Schritt für Schritt je nach Anforderung eingescannt. Dies passiert wie folgt: Fordert zum Beispiel ein Hauseigentümer eine Gebäudeakte zu seinem Grundstück an, so wird die Papier-akte aus dem Archiv entnommen und dann durch das Stadtarchiv eingescannt. Dies dauert in der Regel etwa eine Woche“, so Sprecherin Emilia Püschel. Von den insgesamt 27 000 Hausakten seien gegenwärtig knapp 5000 digitalisiert worden. Die Stadt begründet ihr Vorgehen damit, dass eine vollständige Digitalisierung zwar wünschenswert, aber nicht wirtschaftlich sei, denn nicht alle der 27 000 Hausakten würden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für laufende Verfahren benötigt.



Beim Landkreis Lüneburg lagern nach eigenen Angaben etwa 2000 Meter Akten des Bauamtes. Mehrere Abteilungen sind bereits vollständig digitalisiert – darunter die Akten der Brandverhütungsschauen und die Baulastenakten. Der größte Teil müsse aber in den kommenden Jahren erst noch digitalisiert werden.