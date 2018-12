Kastration von Katzen in Uelzen ist jetzt Pflicht

Auch die Verbreitung der Katzenseuche und Krankheiten, die auf den Menschen übertragen werden können, sollen so verhindert werden.

Die Linken-Ratsfrau Ute Altbauer-Kallnischkies hatte den entsprechenden Antrag im Februar dieses Jahres gestellt, wofür ihr Klaus Knust (SPD) dankt: „Wir mindern damit nicht nur die unkontrollierte Vermehrung, sondern ersparen den Katzen viel Leid.“ Damit leiste Uelzens Politik einen Beitrag zum Artenschutz, „denn Vögel stehen ganz oben auf ihrem Speiseplan“. Auch die UWG spricht sich für die Kastrationspflicht aus. Dass die Population an wilden Katzen groß ist, zeigt laut Joachim Delekat die Tatsache, dass ein Anfang des Jahres vom Land Niedersachsen für deren Kastration bereitgestelltes Budget von 245 000 Euro innerhalb von zwei Wochen aufgebraucht war.

Bedenken äußerte dagegen Hans-Jürgen Heuer, der von älteren Bürgern angesprochen worden sei. Die hätten Angst, wilde Katzen nicht mehr füttern zu dürfen, weil sie dann als Besitzer der Tiere eingestuft würden und sie somit kastrieren müssten: „Sie fürchten, den Kontakt zu einer wilden, zugelaufenen Katze aufgeben zu müssen.“ Der Antrag lege diesen Bürgern die Pflicht auf, die Katze für 120 Euro kastrieren und chippen zu lassen. „Doch ich habe erhebliche Zweifel, dass das etwas am Problem ändert.“ Der CDU-Ratsherr schlägt stattdessen eine jährliche Fangaktion vor, bei der die Katzen nach der Kastration wieder an gleicher Stelle ausgesetzt oder an Tierliebhaber vermittelt werden.