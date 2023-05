Prozess am Uelzener Amtsgericht: Junge Männer fackeln Kleinbus ab

Von: Norman Reuter

Teilen

Bei Böddenstedt klauen die Täter aus einem Kleinbus mit Anhänger unter anderem Rüttelplatten und einen Kompressor. Dann zünden sie das Fahrzeug an. © dpa

Die Einbruchsserie im Jahr 2021, bei der Täter im Landkreis in Vereinsheime einstiegen und Werkzeugcontainer aufbrachen, ist mit einem Prozess im Uelzener Amtsgericht juristisch weiter aufgearbeitet worden. Schöffen und der vorsitzende Richter Rainer Thomsen verurteilten zwei junge Männer im Alter von 24 und 26 Jahren zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung, weil sie sich zusammen mit zwei bereits vor dem Landgericht in Lüneburg verurteilten Männern des besonders schweren Diebstahls in drei Fällen und einer Brandstiftung schuldig machten.

Uelzen – Ihre letzten Worte im Prozess nutzen die beiden Angeklagten noch einmal für eine Entschuldigung. „Es tut mir leid“, sagt der 26-jährige S. Der 24-jährige N. beteuert, dass „so etwas“ nicht mehr vorkommen werde. „Es war eine doofe Zeit.“



Beide müssen sich gestern wegen besonders schweren Diebstahls und Brandstiftung vor dem Schöffengericht in Uelzen verantworten. Im Juli 2021 sind sie zusammen mit zwei bereits vor dem Landgericht in Lüneburg verurteilten Männer ins Vereinsheim des TSV Suhlendorf eingebrochen, haben gewaltsam in Rosche einen Container und bei Böddenstedt einen Kleinbus mit Anhänger geöffnet – jeweils in der Absicht, daraus Wertsachen und Werkzeug zu stehlen. Der Kleinbus wird angezündet, damit keine Fingerabdrücke von ihnen zu finden sind.



Motorsensen, Akuschrauber, Rüttelplatten, einen Kompressor stehlen sie unter anderem. Ihre Taten gehören zu einer Einbruchsserie, bei der die bereits Verurteilten mit wechselnden Besetzungen immer wieder Taten begingen. Diese beiden Männer sind gestern im Prozess gegen den 24- und 26-Jährigen als Zeugen geladen. Doch gehört werden sie nicht, weil die Angeklagten zu Beginn der Verhandlung über ihre Verteidiger erklären lassen, dass sie die Taten voll umfänglich einräumen. Wobei Rüdiger Proest, Verteidiger von S., für seinen Mandaten ausführt, dass dieser letztlich dagegen gewesen sei, den Kleinbus anzuzünden. Er habe aber auch nichts unternommen, um es zu verhindern. S. selbst fügt an: „Ich sagte: Das ist mir ein bisschen zu doll. Letztlich habe ich es aber geschehen lassen.“ Die Brandstiftung habe ihm die Augen geöffnet, so dass er keine weiteren Taten mehr begangen habe.



Gestern kann nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob der Kleinbus direkt bei dem Diebstahl angezündet wurde, oder aber die Täter zunächst das Diebesgut nach Hause brachten, dann zum Tatort zurückkehrten und das Feuer legten, um Spuren zu verwischen. Die beiden Angeklagten erklären, keine eindeutigen Erinnerungen zum Ablauf zu haben.



Oberstaatsanwalt Kolja Christoph geht zugunsten der der beiden davon aus, dass die Brandstiftung tateinheitlich begangen wurde. Den 24 und 26 Jahre alten Männern hält er auch zugute, dass sie sich geständig zeigen und zudem nun wieder in gefestigten Verhältnissen leben.



Beide haben inzwischen wieder Arbeit. N. berichtet, dass er seit einem guten halben Jahr verlobt sei. Damals, 2021, habe er nichts zu tun gehabt, und mit zu viel Zeit und Alkohol sei er auf diese „dumme Sache“ gekommen. Schulden, die er in der Vergangenheit anhäufte („Ich habe hier und da bestellt“), wolle er bezahlen. S. sagt, er besitze wieder eine Fahrerlaubnis, weswegen er nun in Lohn und Brot stehe. Auch er sei in einer Beziehung.



All das sowie die Geständnisse bringen den Oberstaatsanwalt dazu, lediglich die Mindeststrafen für die drei Fälle des besonders schweren Diebstahls und die Brandstiftung zu fordern. Ein Jahr und zwei Monate Haftstrafe auf Bewährung seien insgesamt Taten und Schuld angemessen. Eike Wächter, Verteidiger von N., schließt sich dem Plädoyer an. Rüdiger Proest bringt einen möglichen minderschweren Fall der Brandstiftung ins Spiel, den aber der vorsitzende Richter Rainer Thomsen und die beiden Schöffen nicht sehen. Sie folgen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Das ist ein mildes Urteil, aber auch angemessen“, so Thomsen.