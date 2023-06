Jobcenter Uelzen durch Scheinehe um 44.000 Euro geprellt?

Von: Lars Becker

Das Ja-Wort einer polnischen Staatsbürgerin und eines bis dahin Obdachlosen aus Hamburg, die gemeinsam in Wriedel leben, beschäftigt das Uelzener Schöffengericht. © Andrea Warnecke / dpa

Eine Polin wird beschuldigt, 2015 eine Scheinehe mit einem bis dahin Obdachlosen aus Hamburg geschlossen zu haben. Das Paar lebt jetzt in Wriedel. Das Jobcenter Uelzen könnte so um mehr als 44.000 Euro geprellt worden sein.

Uelzen – Die Staatsanwaltschaft Lüneburg wirft einer polnischen Staatsbürgerin und ihrem Mann vor, am 20. März 2015 eine Scheinehe eingegangen zu sein, um der Frau im Landkreis Uelzen einen Anspruch auf Sozialleistungen zu verschaffen. Entstandener Gesamtschaden laut Anklage zwischen dem 1. April 2015 und dem 29. Februar 2020: 44.120,06 Euro. Am Mittwoch hat am Schöffengericht des Amtsgericht Uelzen der Prozess begonnen.

Das ungleiche Paar lebt in Wriedel. Sie soll irgendwann um den Jahreswechsel 2014/2015 nach Deutschland eingereist sein, mutmaßlich mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls aus Polen stammt. Beim Einwohnermeldeamt wurde die heute 52-Jährige am 1. Februar 2015 registriert, die Ausländerbehörde des Landkreises Uelzen legte ihre Akte am 3. März 2015 an.



Obdachlosen in Hamburg „gefunden“

17 Tage später – am 20. März 2015 – war die Frau schon verheiratet. Ihr Gatte allerdings ist nicht ihr vermeintlicher Lebenspartner, sondern ein heute 50-Jähriger gebürtiger Hamburger. Den damals Obdachlosen soll die Polin über einen Helfer in der Elbmetropole angesprochen und für ihr Vorhaben angeworben haben. Gegenleistung laut Anklage: 300 Euro und kostenlose Unterkunft bei „seiner“ Frau und deren „echtem“ Lebenspartner.



Kommunizieren können die Eheleute auch auf dem Gerichtsflur nicht: Sie spricht ausschließlich Polnisch, er nur Deutsch. Sie benötigt im Gericht einen Dolmetscher, weiß angeblich nicht, wie die Straße heißt, in der sie lebt. Weil er gesundheitlich massiv beeinträchtigt ist, hat er einen gesetzlichen Vertreter.

Irgendwann werden Behörden hellhörig

Beide Angeklagten geben keine Erklärungen zur Sache ab. Sie sagt lediglich aus, keine Ausbildung absolviert und noch nie gearbeitet zu haben – weder in Polen noch in Deutschland. In der Heimat habe sie auch schon Sozialhilfe bezogen.



Am 24. März 2015 wurde der Antrag auf Arbeitslosengeld II beim Jobcenter Uelzen gestellt. Die Behörde zahlte über fast sechs Jahre Regelleistungen von über 20 800 Euro, fast 15 000 Euro für die Wohnung, fast 7300 Euro für die Krankenversicherung sowie 522 Euro für die Erstausstattung und weitere 511 Euro für einen Mehrbedarf an Warmwasser.



Für die Staatsanwältin ist klar: Die Ehe existiert nur auf dem Papier. Dieser Verdacht drängt sich irgendwann den Behörden auf. Die Betreuerin der Frau stellt schon 2016 eine solche Vermutung auf Leistungsmissbrauch an. Sie kann gestern nicht als Zeugin aussagen, fehlt mit einem ärztlichen Attest. Weil ihre Aussage aber von hoher Relevanz ist, wird die Hauptverhandlung nach zwei Stunden ausgesetzt. Ein weiterer Termin soll angesetzt werden.



Eine Mitarbeiterin des Jobcenters, die wie ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Zeugenstand aussagt, erinnert sich daran, wie auffällig schroff die Frau mit ihrem Mann umgegangen sei. Die Krankenkasse AOK äußert im Februar 2019 den Verdacht, es könne eine Scheinehe vorliegen. Dann erst kommt auch die Polizei ins Spiel. Die in einem großen Aktenberg dokumentierten Ermittlungen führen nun zum Prozess.



Jobcenter informiert Ausländeramt nicht

Mögliche Ungereimtheiten waren wohl auch deshalb nicht aufgefallen, weil das Jobcenter der Ausländerbehörde womöglich 2015 gar nicht angezeigt hatte, dass die Frau Sozialleistungen bezieht. Deshalb setzte bei der Uelzener Kreisverwaltung keine tiefere Prüfung der Lebensumstände des Paares ein, obwohl es auch noch Untermietverhältnisse für die gemeinsame Wohnung in Wriedel gegeben haben soll.



Das Schöffengericht hatte die Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen vorgeschlagen, damit aber bei der Staatsanwaltschaft wegen der Schadenshöhe auf Granit gebissen. Ob die vor einem weiteren Verhandlungstermin zustimmt, die Frau gegen Rückzahlung ans Jobcenter über knapp 3000 Euro vom juristischen Haken zu lassen, bleibt offen. Vorerst leben die Angeklagten weiter zusammen. In guten wie in schlechten Zeiten...