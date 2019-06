Ippen-Stiftung fördert Uelzener Grundschüler

Hamm/Uelzen – Grundschulen müssen inzwischen enorme Dinge leisten. Die Schülerschaft wird vielfältiger, bunter und multinationaler. Gleichzeitig steigt der Verwaltungsaufwand für die Lehrer.

Die sind wichtige Bezugspersonen für Kinder – insbesondere derer, die von Zuhause nur wenig Unterstützung bekommen können. 42 dieser Kinder fördert nun die Ippen-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Roland Berger- Stiftung mit einem Schüler-stipendium.

+ Stifter Dr. Dirk Ippen bekam von den Schülern ein Bild mit Fotos aller Kinder geschenkt. © Rother In acht Partnerschulen aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen wurden jeweils vier bis sechs Erstklässler ausgewählt, die von der Unterstützung bis mindestens zum Ende ihrer Grundschulzeit profitieren werden. Aus Uelzen sind sechs Schüler der Lucas-Backmeister-Schule ausgewählt worden. In einer Feierstunde am Mittwoch auf Gut Kump in Hamm wurden die Kinder im Beisein von Stifter und Verleger Dr. Dirk Ippen geehrt.

Für Ippen ist vor allem die multikulturelle Prägung der Schüler eine große Chance: „Gesellschaft entwickelt sich erst, wenn viele Einzelne aus unterschiedlichen Regionen zusammenkommen“, sagte er. Alle Städte, in denen die Stipendiaten wohnen – neben Uelzen sind das Hamm, Kassel, Offenbach, Soest, Lüdenscheid und Meinerzhagen – seien eng mit seinem Berufsleben verbunden. Auch deshalb wolle er etwas zurückgeben an die Gesellschaft vor Ort.

Das Stipendium ist dabei nicht mit einer Geldzahlung an die Eltern verbunden. Vielmehr werden die Kinder individuell und in Gruppen in den Schulen und während gemeinsamer Ausflüge oder Feriencamps betreut. Deutsch lernen ist ein zentraler Baustein. Mentoren sollen auch die soziale Entwicklung ihrer Schützlinge fördern.

„Ich hoffe, dass das, was zweifelsfrei in diesen Kindern schlummert, mithilfe des Stipendiums herausgekitzelt wird“, sagte Gudula Grundel, Schulleiterin der Ludgerischule in Hamm, stellvertretend für ihre Kolleginnen. „Dieses Stipendium ist wie ein Rettungsanker oder doppelter Boden.“

Die Kinder freuten sich am Mittwoch besonders über die Erdmännchen-Stofftiere, die sie zum Start geschenkt bekamen – und über den Eiswagen, der schon vor der Tür der großen Scheune auf Gut Kump auf sie wartete.

VON CEDRIC SPORKERT

---

Förderung der Bildungsgerechtigkeit

Die Stiftung

Im Jahr 2000 gründete AZ-Verleger Dr. Dirk Ippen anlässlich seines 60. Geburtstages die gemeinnützige Ippen-Stiftung, deren Zweck es ist, den Bürgersinn und das bürgerschaftliche Engagement auf lokaler Ebene zu stärken. Die Schülerförderung startet nun unter dem Dach der Roland Berger-Stiftung, deren Kuratoriums-Mitglied Ippen ist. Die Roland Berger-Stiftung wurde im Jahr 2008 in München ins Leben gerufen. Neben der Vergabe des Roland Berger-Preises für Menschenwürde fördert sie mit dem deutschen Schülerstipendium, an dessen Inhalte auch das Ippen-Schülerstipendium angelehnt ist, die Bildungsgerechtigkeit. Seit 2008 haben davon mehr als 700 Schüler profitiert.