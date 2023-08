In Ex-Krings-Fabrik Uelzen werden Kartoffelpuffer und Gemüsetaler gebraten

Von: Lars Becker

Teilen

Ein Blick auf die Uelzener Produktionsstraße für Kartoffelpuffer: Die Elbtaler Convenience Werk GmbH hat 17 Millionen Euro investiert und 32 Arbeitsplätze geschaffen. © Privat

Fast drei Dutzend neue Arbeitsplätze, eine Investition in Höhe von 17 Millionen Euro: Die Heilmann-Gruppe setzt noch stärker auf den Standort Uelzen.

Uelzen – Auf dem ehemaligen Gelände der Getränkefabrik Krings an der Ludwig-Erhard-Straße in Uelzen liegt zumindest im übertragenen Sinne der Duft von frisch verarbeiteten Kartoffeln in der Luft: Die Elbtaler Convenience Werk GmbH hat im April den Betrieb aufgenommen – nach vielen Anstrengungen.

Das betont Geschäftsführer Steffen Heilmann: „Es waren harte vier Jahre der Planung und Umsetzung, mit Stillstand und erzwungener Umstrukturierung durch die Corona-Pandemie. Der Ukraine-Krieg hat uns weitere massive Probleme in den Lieferketten für Stahl und Elektrik beschert. Zuletzt hat die Energiekrise das ganze Vorhaben auf eine enorme Probe gestellt“, so der Unternehmer.



Dessen Bruder Clemens ist geschäftsführender Gesellschafter der Elbtaler Feinkostwerk GmbH, die parallel auch noch am Standort Uelzen entsteht. „Uelzen liegt in der Nähe der Anbaugebiete und hat für unsere Familie seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle. Das sorgt für kurze Wege. Deshalb ist Uelzen logistisch der beste Standort“, hatte Clemens Heilmann schon in einem früheren Gespräch mit der AZ betont.



32 neue Arbeitsplätze geschaffen

An der Nordallee befindet sich der Abpackungs-Betrieb der Heilmann Gruppe für Speisekartoffeln und Zwiebeln. Das Familienunternehmen wird von Carsten Heilmann geführt, Vater von Clemens, Steffen und Jan. Der leitet die Elbtaler Logistik.



32 neue Arbeitsplätze sind nun im Elbtaler Convenience Werk geschaffen worden, die Investitionssumme belief sich auf 17 Millionen Euro. Ermöglicht worden sei die Errichtung der Betriebsstätte unter anderem auch durch die Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank) – konkret aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gefördert.



Kundenspezifische Rezepturen umgesetzt

„Wir freuen uns, mit der Schaffung einer industriellen Verarbeitung zur Stärkung der Stadt Uelzen und der landwirtschaftlich geprägten Region beizutragen“, erklärt Steffen Heilmann mit Blick auf die bisherige Investition.



Im Gebäude befinden sich eine Schällinie sowie große industrielle Bratpfannen für Kartoffelpuffer und Gemüsetaler – mit Rohstoffen aus konventionellem und aus biologischem Anbau.

Die fertigen Produkte gehen vorwiegend an den Lebensmitteleinzelhandel und an Gastronomiezulieferer, wobei in der Uelzener Lebensmittelfabrik kundenspezifische Vorgaben und Rezepturen berücksichtigt werden können.