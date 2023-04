Ideen zur verkehrsarmen Uelzener Innenstadt

Von: Norman Reuter

Insgesamt sechs Varianten hat Parents for Future für Uelzens Innenstadt erarbeitet. © Reuter

Die Gruppe „Parents for Future“ aus Uelzen hat am Freitagnachmittag vorm Alten Rathaus ihre Ideen vorgestellt, wie fortan möglichst wenig motorisierter Verkehr durch die Innenstadt fließen könnte. Die Bürger wurden dabei nach ihrer Meinung befragt. Begleitet wurde die Aktion von Musik und Show-Einlagen.

Uelzen – Christian Semmler von „Parents for Future“ zu den insgesamt sechs vorgestellten Varianten: „Sie sind durch vernünftiges Überlegen entstanden, reichen vom Ist-Zustand bis zu einer Maximal-Variante.“ Vorgeschlagen wurde neben dem Status quo die bereits in vergangenen Jahren zweimal praktizierte Sperrung der Veerßer Straße, eine Einbahnstraßen- und eine Sackgassen-Regelung, die vollständige Sperrung der Marktstraßen sowie Bodenschwellen in den Spielstraßen, um Autofahrer zum möglichst langsamen Fahren anzuhalten.

Zum Aktionsnachmittag gekommen war unter anderem Dr. Helga Brockmann. Sie fahre vor allem mit dem Rad in Uelzen, deshalb sei sie neugierig gewesen, welche Ideen zum Verkehr erdacht worden seien. „An den Markttagen funktioniert es mit den Sperrungen. Also warum nicht auch an anderen Tagen?“, sagte sie.



HEG-Schüler musizierten bei der Aktion. © Reuter

Nicht ohne Grund hat „Parents for Future“ jetzt die Aktion gestartet. Christian Semmler verweist auf politische Beratungen zum Mobilitätskonzept in den kommenden Wochen. Gestern schauten auch Ratsmitglieder am Alten Rathaus vorbei. Dr. Wiebke Köpp (CDU): „Es ist bekannt, dass wir nicht dafür sind, dass der Autoverkehr aus der Stadt verbannt wird.“ Es sei gut, dass hier verschiedene Lösungen vorgestellt werden.



Judith Libuda (Grüne): „Klasse finde ich, dass zwei Varianten erarbeitet wurden, die wir bisher gar nicht diskutiert haben“. Gemeint war die Sackgassenregelung mit einer zentralen Sperrfläche und die Verkehrsberuhigung mit Bodenschwellen.

Gabriele Cordes-Marschall kam für den Handelsverein. Auf die Frage, wie sie die Aktion finde, sagte sie: „Jeder macht das, was er tun muss. Ich finde es nicht so angemessen.“ Sie sei gegen eine Veränderung von jetzt auf gleich. Es sollte Schritt für Schritt gegangen werden. „Wir haben unsere Läden in der Innenstadt nicht als Hobby. Wir leben davon.“



Die Vorschläge wurden diskutiert: Unter anderem vom Künstler Georg Lipinsky und Gabriele Cordes-Marschall (rechts). © Reuter

Nach der ersten Stunde waren etwa 60 Umfragebögen von Bürgern abgegeben worden. Was passiert mit ihnen? „Wir werten sie aus. Die Ergebnisse wollen wir mit Parteien und der Stadt besprechen“, so Christian Semmler. Die Ergebnisse seien unverbindlich. „Wir wollen mit den Menschen zum Verkehr ins Gespräch kommen.“