Wegen Bauarbeiten: ICE-Züge halten in Uelzen

tm Uelzen/Landkreis. Für Bahnreisende aus und in Richtung Hannover gibt es vom 1. bis 15. Oktober massive Einschränkungen. In dieser Zeit ist der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt weitgehend vom Fernverkehr abgeschnitten.

Grund ist die Sanierung der historischen Eisenbahnbrücke über die Königsstraße. Das Bauwerk wurde im Jahr 1880 in Betrieb genommen und muss jetzt für 23 Millionen Euro erneuert werden.

Uelzen-Stendal: Info-Termine Dienstag, 16. Oktober, Wieren, Landgasthaus Alt Wieren; Mittwoch, 17. Oktober, Soltendieck, Dorfgemeinschaftshaus; Dienstag, 23. Oktober, Schnega, Hohes Feld 33; Donnerstag, 25. Oktober, Veerßen, Hotel Deutsche Eiche. Während der ersten beiden Oktoberwochen fahren nur wenige Fernzüge den Hauptbahnhof Hannover an. Sie werden stattdessen nach Laatzen umgeleitet, der dortige Messebahnhof ist während dieser Zeit die zentrale Umsteigestation. Für Bahnreisende aus Uelzen bedeutet das: Der Metronom verkehrt planmäßig von und nach Hannover, von dort gibt es aber im Regelfall keine Umsteigemöglichkeit zum Fernverkehr. Die Intercity-Züge zwischen Hamburg, Uelzen und Hannover fallen außerdem bis auf wenige Ausnahmen aus.

Alternative für Fernreisende: Die ICE-Züge der Linie Hamburg-München halten im Stundentakt auch in Uelzen und verkehren über Celle weiter direkt nach Messe/Laatzen. Dort besteht dann auch eine Umsteigemöglichkeit in Richtung Frankfurt und Stuttgart. IC-Zeitkarten gelten in dieser Zeit auch in ICE-Zügen.

Derweil setzt die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben für den geplanten Ausbau der Strecke Uelzen–Stendal–Magdeburg–Halle (Saale) auf einen engen Austausch mit betroffenen und interessierten Bürgern. Deshalb soll es frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen geben.

Ab dieser Woche sind daher zahlreiche Informationsveranstaltungen in betroffenen Gemeinden geplant, zunächst in der Altmark. Die Termine für den Landkreis Uelzen, die ab Mitte Oktober stattfinden sollen, finden Sie im blauen Kasten. Jeweils zwischen 18.30 bis 19 Uhr wird es für alle neue Interessierte eine allgemeine Projektvorstellung geben. Anwohner und Interessierte, die bereits im letzten Jahr an der Infoveranstaltung teilgenommen haben, können auch erst am zweiten Teil der Veranstaltung teilnehmen: Von 19.30 bis 21 Uhr wird es einen Vortrag zum aktuellen Projektfortschritt geben.

Aktuell befindet sich das Projekt weiterhin in der Planungsphase. Derzeit wird laut Bahn im Rahmen der zweiten Baustufe die Überarbeitung der Planung auf der Grundlage des bestehenden Planrechts für die Streckenabschnitte Steinfeld–Hohenwulsch und Salzwedel–Veerßen weiter vorbereitet.

Weitere Informationen unter: ostkorridor.de/nord