Hygiene-Mängel und Noroviren: Zwangspause für Uelzener Restaurant

Von: Norman Reuter

Das besagte Restaurant musste vorübergehend geschlossen bleiben. Hier ein Symbolbild. © dpa

22 Fälle sind bekannt: Nach einem Essen in einem Uelzener Restaurant haben Besucher gesundheitliche Beschwerden entwickelt und diese den Behörden gemeldet. Das Lebensmittelüberwachungsamt hat schließlich nach einer Kontrolle aufgrund entdeckter Hygiene-Mängel die vorübergehende Schließung der Gastronomie angeordnet.

Uelzen – Inzwischen sind die Tische wieder eingedeckt und Essen wird serviert. Das Restaurant in Uelzen hatte aber jetzt im August gut zehn Tage seine Türen nicht öffnen dürfen, nachdem Besucher gesundheitliche Beschwerden entwickelten, diese den Behörden meldete und letztlich das Lebensmittelüberwachungsamt bei einer Kontrolle Hygiene-Mängel entdeckte: „Angesichts der Schwere und der Vielzahl der Verstöße wurde die unmittelbare Schließung des Betriebs angeordnet“, erklärt der Landkreis Uelzen, bei dem das Lebensmittelüberwachungs- als auch das Gesundheitsamt angesiedelt sind, auf Anfrage und bestätigt damit entsprechende AZ-Informationen.



Nach Erkenntnissen der AZ litten die Besucher des Restaurants unter Magen-Darm-Beschwerden. Laut Landkreis sind 22 Betroffene bekannt. Bei Mitarbeitern des Restaurants wurden im Zuge von angeordneten Untersuchungen Infektionen mit dem Norovirus festgestellt. „Dem betroffenen Personal wurde durch das Gesundheitsamt ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen“, so der Landkreis.



Noroviren sind hoch ansteckend

Die Ansteckungsgefahr mit Noroviren ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) hoch. Eine Infektion führt zu Durchfall und/oder Erbrechen. Auch Kopfschmerzen und eine Mattigkeit können laut RKI Symptome sein. Noroviren sind auf der ganzen Welt verbreitet. Nach Angaben des Restaurants wurde bei drei Kräften das Norovirus entdeckt, sie hätten jedoch keine Symptome gezeigt. Deshalb seien die Infektionen auch nicht aufgefallen, sonst hätte man reagiert.



Was die Hygiene-Mängel betrifft, berichtet der Landkreis, dass das Restaurant aufgefordert wurde, diese zu beseitigen. „Zusätzlich wurde eine professionelle Reinigung und Desinfektion des gesamten Betriebes angeordnet.“



Drei Nachkontrollen fanden laut Landkreis statt, bei der Letzten waren die „lebensmittelrechtlichen Verstöße abgestellt und die Schließungsverfügung der Lebensmittelüberwachung konnte aufgehoben werden“. Allerdings muss das Restaurant im Nachgang mit einem Bußgeld rechnen. Ein entsprechendes Verfahren dazu sei eingeleitet worden, so der Landkreis.



Bis auf Weiteres Kontrollen

Der Betreiber des Restaurants gibt zu bedenken, dass nicht zweifelsfrei bewiesen sei, dass die Erkrankten aufgrund ihres Besuches im Restaurant die gesundheitlichen Beschwerden entwickelt hätten. Zur gleichen Zeit habe auch das Stadtfest in Uelzen stattgefunden, bei dem viele Menschen zusammengekommen seien.



Er betont, dass bei den Lebensmitteln im Restaurant nichts zu beanstanden gewesen sei. Aufgefordert worden sei er, in der Küche ein neues Spülbecken mit Hebelknauf, einen anderen Ofen und auch einen Schrank einzubauen. Zudem habe er die Silikonfugen zwischen den Fliesen erneuern müssen. Sorge bereite dem Team, dass vieles in der Stadt erzählt werde und wie sich das auf das Geschäft auswirke. Festzuhalten sei: Allem, was von den Behörden angeordnet worden sei, sei man nachgekommen, so der Betreiber.



Der Landkreis Uelzen kündigt an, dass das Restaurant „bis auf Weiteres häufiger“ überprüft werden soll. Bei den Kontrollen geht es demnach darum, ob Hygienemaßnahmen im Hinblick auf das Lebensmittelrecht eingehalten werden.