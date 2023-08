Hundertwasser-Bahnhof Uelzen: Verein blickt mit viel Mut in die Zukunft

Von: Lars Becker

Der Verein Bahnhof 2000 hat sich zum Ziel gesetzt, die Besucherzahlen des Hundertwasser-Bahnhofs trotz der Brückenbauarbeiten zu steigern. © Lars Becker

Der Verein Bahnhof 2000 blickt bei einer Zwischenbilanz positiv auf den Hundertwasser-Bahnhof Uelzen. Die Maßnahmen zur Revitalisierung sind bereits angelaufen und zeigen erste Erfolge.

Uelzen – Der Verein Bahnhof 2000 Uelzen hat jetzt einen Zwischenbericht zur Revitalisierung vorgelegt. Die Kernaussage des Vorsitzenden Raimund Nowak lautet: „Zur Jahresmitte 2023 befindet sich der Hundertwasser-Bahnhof wieder in einem vorzeigbaren Zustand. Für Kunst- und Bahn-Interessierte ist erkennbar, dass mit Sachkunde und Engagement an der Pflege und Weiterentwicklung des Hundertwasser- Bahnhofs gearbeitet wird. Der Eindruck von Lieblosigkeit und Überforderung ist verschwunden. Für Personen, die häufiger den Bahnhof nutzen oder früher den Bahnhof intensiver betrachtet haben, ist die Lageverbesserung besonders augenfällig. “



Restriktionen während der Corona-Pandemie hätten die Möglichkeiten des Vereins von 2020 bis Mitte 2022 zwar stark eingeschränkt. Und die Sperrung der Hauptzufahrt zum Bahnhof aufgrund der voraussichtlich noch Jahre andauernden Brückensanierungen, die enormen Probleme des Bahnbetriebes mit Verspätungen und Zugausfällen sowie die allgemeine Krisenlage hätten ein „in mehrfacher Hinsicht herausforderndes Umfeld für die Arbeit an der Revitalisierung“ geschaffen.



Doch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen gehe es voran: „Kritische Anmerkungen zum baulichen Zustand des Architekturprojektes gehören mittlerweile der Vergangenheit an.“ Diese bezögen sich in erster Linie auf Verschmutzungen, die in einem intensiv genutzten Bahnhof schwer vermeidbar seien. Zur Einordnung: Nach Schätzungen der Deutschen Bahn nutzen diesen täglich 7000 Fahrgäste und Besucher, wobei Nowak festhält, dass sich die Sperrung der Bahnhofstraße und die Verlagerung über den ZOB negativ auf die Besuchsfrequenz im Gebäude auswirkten.



Die Hundertwasser-Architektur-Elemente würden sich in einem guten Pflegestatus befinden, die vor einem Jahr ersetzte Olive sei angewachsen und der im Februar diesen Jahres sanierte Brunnen gehöre wieder zu den Schmuckstücken. Der Brunnen werde laufend gesäubert und gewartet. „Allerdings macht sich das Fehlen eines echten gastronomischen Angebotes negativ bemerkbar. Das Angebot ist zweifelsfrei deutlich besser als in anderen vergleichbaren Bahnhöfen. Allerdings ist das ungenutzte Potenzial augenfällig“, so Nowak. Zudem löse sich der Putz in den Treppenaufgängen und Fahrstühlen teilweise ab. In absehbarer Zeit sei hier eine Sanierung erforderlich. Immerhin: Die umfangreichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Taubenplage (AZ berichtete ausführlich) zeigten bereits Wirkung.



Mit dem Umbau des Projektladens zum Kunstraum und der Dauerausstellung „More about Hundertwasser“ sei ein neuer Anziehungspunkt geschaffen worden. Trotz geringer Werbeaktivitäten und begrenzten Öffnungszeiten hätten bereits rund 16 000 Besucher die Ausstellung in der ersten Jahreshälfte besucht – für die zweit hoffen Nowak und Co. sogar auf eine Verdopplung der Besuchszahlen.



Und auch das im Wirtschaftsplan angestrebte Ziel der Einnahmen über Führungen von 7500 Euro werde „mit Sicherheit überschritten“. Und die Umsätze des Shops seien dieses Jahr etwa doppelt so hoch wie 2019 – also vor der Pandemie.