Hürden beim Kinderschutz: SV Holdenstedt auf steinigem Weg

Von: Norman Reuter

Im SV Holdenstedt sind gut 400 Kinder sportlich aktiv, unter anderem im Fußball. Der Verein will sich gegen etwaige sexuelle Übergriffe auf Minderjährige wappnen. © Marud, Arek

Der Sportverein Holdenstedt hat sich auf den Weg gemacht, ein Schutzkonzept zu sexualisierter Gewalt zu erarbeiten. Dabei stößt er auf ungeahnte Hürden. Der Vereinsvorsitzende Michael Burmeister berichtet von diesen im jüngsten Jugendhilfe-Ausschuss des Landkreises und mahnt: „Der Schutz der Kinder darf uns nicht egal sein.“



Uelzen-Holdenstedt – Gut 400 Kinder und Jugendliche sind im SV Holdenstedt aktiv. Mit dem Schutzkonzept will der Verein möglichst sicherstellen, dass es nicht zu Übergriffen kommt. „Wir machen das präventiv“, so Burmeister gegenüber der AZ. Zugleich sieht der Leitfaden, den der Landessportbund für solche Schutzkonzepte herausgegeben hat, auch Vertrauenspersonen vor, an die sich Jungen und Mädchen wenden können, sollten sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden sein.

Auch Burmeister weiß, es kommt im Land zu solchen Fällen. Im Jugendhilfe-Ausschuss zitiert er Presseberichte zu Missbrauchsfällen. Zuletzt hatte der Prozess gegen einen Erzieher für Schlagzeilen gesorgt, der sich im Nachbarkreis Lüneburg für den 116-fachen Missbrauch von Kindern in einem Kinderdorf vor Gericht verantworten musste.

Sich als Verein zu wappnen ist zwar mit dem Leitfaden des LSB möglich, aber die Tücken stecken im Detail. So wird ein Experte benötigt, der die Übungsleiter schult, was zum präventiven Schutz und im Umgang mit möglichen Missbrauchsopfern zu beachten ist. Doch die Holdenstedter Sportler finden zunächst keine solche Fachkraft. Der Kreissportbund ist eingebunden, auch ihm wird gewahr, dass es nicht so leicht ist, die Schulungen für die Holdenstedter anzubieten, eben weil es die Expertise braucht.



Nach mehreren Anläufen ist es dem Verein gelungen, die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt in Lüchow-Dannenberg, Violetta e.V., als Partner für das geplante Schutzkonzept zu gewinnen, wie Burmeister im Jugendhilfe-Ausschuss berichtet. Im Oktober soll es nach der schwierigen Suche nach Fachexperten erste Schulungen mit den Übungsleitern geben. Zufrieden macht das den Vorsitzenden aber nicht: „Was die Fachberatung betrifft, ist der Landkreis ein weißer Fleck“, sagt er an die Kreispolitiker gerichtet. Er denkt an andere Vereine im Kreis, die sich womöglich auch auf den Weg für ein Schutzkonzept machen wollen.



Gut 150 Sportvereine sind im Landkreis Uelzen zu finden. Wie viele bereits ein Schutzkonzept umgesetzt haben oder dabei sind, wird nicht erfasst. Beim Kreissportbund wird das Engagement der Holdenstedter gewürdigt. KSB-Vorsitzender Mario Miklis, spricht von einer Vorreiterrolle, die der Verein einnehme. „Wir stehen da voll dahinter“, sagt Miklis.



Daria Töllner, Sportreferentin für Sportentwicklung und Sportjugend beim Uelzener KSB, ist mit den Plänen des SV Holdenstedt vertraut, hilft beim Organisieren und Vermitteln, damit das Schutzkonzept umgesetzt werden kann. „Die Fachkräfte, die es gibt, sind sehr ausgelastet“, sagt Töllner. Zum Hintergrund: Während es für Sportvereine noch freiwillig ist, ein solches Konzept anzupacken, sind Kindertagesstätten dazu verpflichtet.

Die Kreispolitiker im Jugendhilfe-Ausschuss wissen um die Problematik. Im Juli hat der Kreistag beschlossen, eine Beratungsstelle zu sexualisierter Gewalt im Kreis einzurichten. Wie weit man damit gekommen ist, dazu erklärt der Landkreis auf AZ-Anfrage: „ Der Landkreis arbeitet an der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses. In Erwägung wird zum Beispiel die Erweiterung der Erziehungs- und Familienberatungsstelle durch eine Spezialisierung hinsichtlich sexualisierter Gewalt gezogen.“

Daria Töllner sagt mit Blick auf die Erfahrungen zum SV Holdenstedt: „Ich würde mich freuen, wenn wir im Kreis eine Beratungsstelle bekommen. Wenn sich weitere Vereine auf den Weg machen, muss das bewältigt werden können.“