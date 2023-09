„Horsesharing“ für den Uelzener Stadtwald: Rückepferde können gemietet werden

Sitzung des Betriebsausschusses Forst

+ © dpa Mithilfe von Rückepferden wird geschlagenes Holz aus dem dichten Wald zu den Rückegassen gezogen. Die Rückepferde, meist Kaltblüter, können Baumstämme von bis zu einer Tonne über den Waldboden ziehen. © dpa

Wer tritt die Nachfolge von „Moritz“ und „Edold“ an? Die Rückepferde verrichteten über 20 Jahre lang ihren treuen Dienst im Uelzener Stadtforst, zogen gefällte oder durch Stürme zu Boden gestürzte Bäume aus dem Wald.

Uelzen – Im vergangenen Jahr kündigte Stadtförster Thomas Göllner im Betriebsausschuss Stadtforst an, sich verstärkt auf die Suche nach geeigneten Kaltblütern zu begeben, die die beiden Arbeitstiere ersetzen sollten (AZ berichtete). Doch das Vorhaben scheiterte bislang am fehlenden Angebot auf dem Tiermarkt. Jetzt hat sich eine ungewöhnliche Wendung ergeben, die Göllner im Betriebsausschuss vorstellte: Anstatt neue Pferde zu kaufen, können sie auch „geleast“ werden.

„Das Konzept nennt sich Horsesharing. Ein erfahrener Pferderücker aus dem Wendland verfügt über insgesamt fünf Tiere, von denen er zwei an den Uelzener Stadtforst vermieten kann“, führt Göllner die Pläne aus. „Nach dem Vorbild des Carsharings können wir über die Pferde frei verfügen und sie nutzen, als wären sie unsere eigenen.“



Ähnlich wie bei der zeitweisen Fahrzeugvermietung werde das Leasen der Pferde vertraglich abgesichert sein und ein monatlich zu zahlender Betrag vereinbart. Anfallende Kosten, etwa für den Hufschmied und den Tierarzt, werde man sich mit dem Anbieter teilen. Die Arbeitstiere würden jedoch nicht zu jedem Einsatz aus dem Wendland in die Hansestadt transportiert. Vielmehr sollten sie ganzjährig auf der Pferdekoppel des Uelzener Stadtforstes stehen. „Der Charakter eigener Rückepferde bleibt so im Wesentlichen erhalten, auch wenn wir die Tiere nicht erwerben“, so Göllner.



Der ungewöhnliche Vorschlag des Stadtförsters wurde im Ausschuss positiv aufgenommen. „Wenn es die Marktlage nicht zulässt, Pferde zu kaufen, ist dieses Angebot eine gute Lösung“, so der Erste Stadtrat Dr. Florian Ebeling. Auch der Ausschussvorsitzende Klaus Knust (SPD) zeigte sich vom Vorhaben angetan und nannte das Leasing ein „sehr nachhaltiges und modernes Konzept“.



Dennoch wolle man nichts überstürzen und den möglichen Vertrag erst einmal mit einer kürzeren Laufzeit aufsetzen. Judith Libuda (Bündnis 90/Die Grünen) konnte während der Sitzung des Betriebsausschusses nicht anwesend sein. Der Ausschuss erinnerte daran, dass diese sich dafür ausgesprochen hatte, die offenen Stellen möglichst mit eigenen Rückepferden besetzen zu wollen. „Trotz dieses Einwandes ist es der Vorschlag mehr als wert, von den Fraktionen diskutiert zu werden“, schloss Klaus Knust. Die Haltung der einzelnen Parteien wolle man schnellstmöglich einholen, um zeitnah zu einer Lösung zu kommen. (VON MATTHIAS LAMPE)