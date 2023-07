Höhere Kosten treiben Open R-Veranstalter um

Von: Norman Reuter

Beatrice Egli sang am Sonntagabend. © Oliver Huchthausen

Veranstalter Ulrich Gustävel zeigt sich zufrieden mit dem Ablauf des Open R. Ihn treiben aber der Rückgang bei den Ticketverkäufen, den auch andere Festivals erlebten, und die gestiegenen Preise für Technik, Security und mehr um. Hier müsse man konzeptionell gegensteuern, sagt der Veranstalter.

Uelzen – Beatrice Egli ist es ein Bedürfnis, noch einmal den Festivalbesuchern Danke zu sagen. In einem über ihre Social-Media-Kanäle veröffentlichten Video erklärt die Sängerin zu ihrem Auftritt beim Open R am Sonntagabend: „Es war wundervoll und wunderschön.“ So wie sie halten es auch andere Künstler, die in diesem Jahr in Uelzen zu erleben waren. Leony postet: „Es war mega schön“. Und Peter Wackel hat Uelzener Feuerwehrleute auf dem Festivalgelände gefilmt, die seine Lieder singen, und kommentiert: „Das ist Uelzen.“



Das Team um Veranstalter Ulrich Gustävel ist derweil mit dem Rückbau auf dem Albrecht-Thaer-Gelände und der Abwicklung des Festivals befasst. Gustävel bilanziert: „Wir sind erleichtert. Es hat keine großen Zwischenfälle gegeben.“ Abläufe auf und hinter der Bühne hätten funktioniert. Was ihm zu denken gibt: „Wie alle großen Festivals haben wir auch beim Ticketverkauf einen Rückgang erlebt. Zugleich spüren wir deutlich die Kostensteigerungen.“ Ausgaben beispielsweise für Security, Technik und Transportdienste würden stärker zu Buche schlagen. „Hier müssen wir konzeptionell gegensteuern“, so Gustävel. Sei es, dass noch mehr Partner für das Event gefunden würden, oder man im Einkauf und Ablauf des Festivals effizienter werde – das sei die Aufgabe für das nächste Festival. „Jetzt 20, 30 Euro mehr für die Karte zu nehmen, ist nicht zielführend“, erklärt Gustävel.



Dass Beatrice Egli keine Zugabe habe geben können, wie sie in ihrem Video berichtet, weil es bereits kurz nach 22 Uhr war, als sie ihren letzten Song beendete, erklärt Gustävel mit „ganz klaren Regelungen“, die mit der Stadt getroffen worden seien. Für Freitag und Sonnabend sei das Festivalende für 23 Uhr festgelegt, für Sonntag auf 22 Uhr. „Daran halten wir uns.“



Ulrich Gustävel treiben die höheren Kosten für das Festival um. © Reuter

Am ersten Festivaltag hatte die Polizei beim Verkehr eingreifen müssen, weil die zur Verfügung gestellten Parkplätze am und um das Albrecht-Thaer-Gelände herum bei Weitem nicht ausreichten; eiligst wurden von der Polizei Besucher, die mit Autos kamen, auf den Schützenplatz und an die Zuckerfabrik gelotst. Mehrere Umstände hätten zu dieser Situation geführt, sagt Ulrich Gustävel. Es habe sich in den 14 Tagen vor dem Festival gezeigt, dass für Volbeat viele Fans mit Wohnmobilen anreisen. Die Campingwagen hätten wegen ihrer Größe mehrere Stellplätze in Anspruch genommen. Hinzu sei gekommen, dass wegen der Bombendrohung am Lüneburger Bahnhof (AZ berichtete) Menschen verstärkt das Auto genommen hätten.



„Wir hatten schon Festivaltage mit mehr Besuchern, da hat es keine Probleme gegeben. Bis 15 000 Besucher müssen wir, so ist es besprochen, keine weiteren Parkplätze ausweisen“, so Gustävel. Abhängig davon, welcher Künstler komme und wie der Zulauf sei, werde man reagieren. Die Hansestadt erklärt: „Optimierungsmöglichkeiten werden nach jeder Veranstaltung geprüft. In die Vorbereitung für das nächste Jahr wird einfließen, weitere Parkkapazitäten für Situationen wie am Freitag vorsorglich vorzuhalten.“