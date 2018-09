Emmendorf: 20-jähriger Citroen-Fahrer nach Unfall mit Sattelschlepper schwer verletzt

Emmendorf. Überhöhte Geschwindigkeit vermutet die Polizei als Ursache für einen Unfall zwischen einem Citroen und einem Sattelschlepper gestern Morgen gegen 9.15 Uhr auf der Alten Salzstraße bei Emmendorf.

Der 20-jährige Citroen-Fahrer aus dem Landkreis Bad Bevensen ist in Richtung Hafen unterwegs, als er auf regennasser Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verliert und auf die Gegenfahrbahn gerät. Dort kollidiert er mit dem Lkw eines 42-Jährigen aus Uelzen. Der 20-Jährige wird schwer, der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Beide werden ins Helios Klinikum nach Uelzen gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 21.000 Euro. Die Alte Salzstraße war für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen:

Barum. Zwei hochwertige Rinderfelle haben Diebe aus dem Heidemarkt an der B 4 in Barum gestohlen. Die Täter haben am Sonnabend zwischen 18 Uhr und 18.20 Uhr zugeschlagen, informiert die Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel unter der Telefonnummer (0 58 23) 71 31 entgegen.

Uelzen. Ebenfalls gestern Vormittag krachte es auch auf der Hochgraefestraße in Uelzen. Ein 59 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit musste gegen 10.30 Uhr bei der Einmündung Hoevermannskamp warten. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf einen vor ihm bremsenden Dacia auf, der wiederum auf den Ford geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.500 Euro.

Vorwerk. Bei einem Unfall auf der L 232 sind am Sonntagabend drei Personen im Alter von 15, 18 und 34 Jahren leicht verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Sprinters hatte gegen 19.10 Uhr beim Queren der Landesstraße von Eddelstorf in Richtung Römstedt die Vorfahrt eines Pkws missachtet. Durch die Kollision zogen sich die drei Insassen im Hyundai leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Uelzen-Oldenstadt. Einen 19 Jahre alten Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend an der Welfenstraße in Oldenstadt gestoppt. Er hatte sich unter Einfluss von Drogen hinters Steuer gesetzt, wie die Polizeikontrolle zeigte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.