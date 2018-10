Oma und Opa im Herzen

Uelzen/Landkreis. Milo rast durch das Wohnzimmer – und zack, schon ist es passiert: Nur mit Strümpfen an den Füßen rutscht er auf dem Laminat aus und stößt sich den kleinen Kopf an einem Sessel.

Erst kommt der Schock, dann die Tränen. Doch zum Glück ist Oma da: Sylvia Leberecht-Steinmetz hebt den eineinhalb Jahre alten Lütten auf, nimmt ihn in den Arm und streicht ihm tröstend über den Kopf: „Alles gut.“

In Omas Armen beruhigt sich Milo schnell. Dabei ist Sylvia Leberecht-Steinmetz gar nicht seine leibliche Großmutter. „Unsere Eltern wohnen in der Nähe von Hamburg und Rostock“, erklärt Milos Vater Björn Wahrmann. Darum haben sich er und Freundin Franziska Timmreck an das Familien-Servicebüro der Hansestadt gewandt, das „Wunschgroßeltern“ vermittelt.

„Das erste Kind ist schon eine Herausforderung“, schildert Milos 24 Jahre alte Mama. „Man ist froh, wenn man mal entlastet wird.“ Und Björn Wahrmann sagt: „Gerade als junges Paar ist es wichtig, dass wir auch mal Zeit für uns haben und zum Beispiel ins Kino gehen können.“

Für solche Paar-Momente nimmt Wunsch-Oma Sylvia Leberecht-Steinmetz Milo zu sich, geht mit ihm spazieren und auf den Spielplatz. „Es geht aber nicht darum, eine Art Babysitter zu sein“, erklärt Kornelia Hillmer vom Familien-Servicebüro. „In solchen Fällen sage ich den Familien, dass ich ihnen einen Babysitter vermitteln kann.“ Bei den Wunschgroßeltern geht es darum, dass beide Seiten profitieren und die Omas und Opas an die Familien „andocken“. „Wir unternehmen auch Dinge zusammen“, berichtet Franziska Timmreck. Es sei wichtig, dass die Chemie zwischen der Familie und den Wunschgroßeltern stimmt. Und mit Sylvia Leberecht-Steinmetz habe sie von Anfang an gestimmt: „Milo ist sofort auf sie zugekrabbelt“, freut sich die Mama.

„Mein eigener Enkel wohnt in der Nähe von Berlin“, erklärt die ehemalige Tagesmutter, „und ich wollte wieder etwas mit Kindern machen.“ Mit 58 Jahren ist sie eine relativ junge Omi. „Das passt gut, weil Milo eine Energiebombe ist und sie viel mit ihm unternehmen kann“, findet Jörg Wahrmann. Dabei hatte er im Gegensatz zur Mama am Anfang Bedenken, Milo bei einer fremden Person zu lassen. „Aber wir haben uns ehrlich unterhalten und das Vertrauen Stück für Stück aufgebaut“, erzählt Sylvia Leberecht-Steinmetz. Bald soll Milo das erste Mal bei ihr übernachten.

Potentielle Großeltern werden vorab durchgecheckt und müssen ein Führungszeugnis vorlegen: „Wir wollen schon wissen, wen wir an die Familien vermitteln“, betont Kornelia Hillmer. Sie entscheidet, welche Großeltern sie mit welcher Familie zusammenbringt. „Beide Seiten füllen einen Fragebogen aus, was sie sich wünschen und erwarten – und dann schaue ich, wo es passen könnte.“

Der Bedarf an Wunsch-Großeltern ist groß. Aktuell hat Kornelia Hillmer 30 Familien in ihrer Kartei, die nach einer Oma oder einem Opa suchen. „Gerade in Bad Bevensen, Suderburg und kleineren Ortschaften ist es schwer, Großeltern zu finden“, weiß sie. Gefragt sind auch Opas: „Es gibt alleinerziehende Mütter, die sich eine Vaterfigur für ihre Kinder wünschen.“

Wie wertvoll das Angebot auch für die Kinder ist, zeigt das Beispiel eines kleinen Mädchens: „Das war immer traurig, weil es keine Oma hatte, die mit ihr zum Basteltag in den Kindergarten kommt, während die anderen Kinder ihre Großeltern dabei hatten“, erinnert sich Kornelia Hillmer. „Sie hat sich so gefreut, als sie dann eine Wunsch-Oma hatte und nicht mehr alleine war.“ Auch Björn Wahrmann kann nur empfehlen, sich auf das Experiment einzulassen: „Es gibt nichts Schöneres, als einem fremden Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Und Sylvia Leberecht-Steinmetz rät allen Interessierten: „Habt keine Angst, man wächst Stück für Stück in die Rolle rein.“

Von Sandra Hackenberg