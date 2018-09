Ein Heimatmuseum in der Innenstadt: "Das war mutig"

Zugegeben, wenn man den Vorschlag zum ersten Mal hört, muss man kurz schlucken. Ein Heimatmuseum an exponierter Stelle, in der Fußgängerzone? Ist das nicht ein weiterer Schritt in Richtung Ausbluten der Innenstadt? Sicher, ein solches Urteil ist schnell gefällt.

Doch bei genauerem Hinsehen, bei der Diskussion mit den Protagonisten, da kommt man schon ins Grübeln. Ein Heimatmuseum mitten in der Stadt – warum eigentlich nicht? Denn abgesehen davon, dass die Alternativen – vielleicht ein weiterer Dauerleerstand wie die Kaufhalle, ein Friseur, ein Bäcker oder ein Billigladen – auch nicht gerade Begeisterungsstürme entfachen und die Innenstadt in ihrer Entwicklung nicht wirklich voranbringen würden, so muss man auf den zweiten Blick sagen: So ein Museum kann eine Chance sein. Wenn es gut gemacht ist.

Beispiele dafür gibt es genug. Sei es das Lüneburger Salzmuseum am Rande der Innenstadt, seien es die vielen kleinen Museen, in denen Städte in der Größe Uelzens ihre Geschichte aufgearbeitet haben. Und dabei bei Besuchern auf ein erstaunlich großes Interesse stoßen.

Uelzens Stadtrat hat sich jedenfalls einstimmig für dieses Projekt ausgesprochen. Das war mutig und es war richtig, auch wenn natürlich ein finanzielles Restrisiko bleibt. Doch schon allzu oft hat man der Kommunalpolitik dieser Stadt vorgeworfen, zu kneifen, wenn es darum geht, auch mal Entwicklungen voranzutreiben und „in die Bütt“ zu steigen.

Jetzt kommt es darauf an, was man aus diesem Projekt macht, wie man es beginnt und weiterentwickelt. Wie man die Schulen einbindet, damit ein Besuch für die Jungen und Mädchen zur Pflicht wird. Sie sollen etwas lernen über die Stadt, in der sie aufwachsen. Wie man das Museum bekannt macht, wie man es mit Leben versieht. Die engagierten Mitglieder des Museumsvereins haben viele Ideen, ihnen ist zuzutrauen, diese Chance beim Schopfe zu packen.

Dieses Engagement der Ehrenamtlichen für die eigene Stadt kann man gar nicht genug würdigen, man würde sich wünschen, viel mehr Uelzener würden sich so für die Entwicklung ihrer Heimatstadt einsetzen.

Sie schafft sich ein Museum in der Fußgängerzone. Man darf sich darauf freuen, was nun kommt. Den Versuch ist es nicht nur wert, er ist ein wichtiges Signal.

Von Thomas Mitzlaff