Heftiger Auffahrunfall in Uelzen: Fünf Verletzte auf der B71

Von: Lars Becker

Dieser Kombi fuhr am Dienstagabend auf einen Kleinwagen auf, der nach links auf die B4 in Richtung Lüneburg abbiegen wollte. © Lars Becker

Bei einem heftigen Auffahrunfall auf der Salzwedeler Straße (B71) in Uelzen in Höhe der B4-Anschlussstelle Groß Liedern sind am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr fünf Personen verletzt worden.

Uelzen – Weil der Fahrer eines Skoda-Kombi gar nicht oder erst zu spät bemerkte, dass ein Kleinwagen vor ihm nach links auf die B4 in Fahrtrichtung Lüneburg abbiegen wollte, ist es am Dienstagabend zu einem Auffahrunfall auf der Salzwedeler Straße in Uelzen gekommen.

Fünf Personen – zwei Erwachsene, zwei Jugendliche und ein Kind – wurden dabei verletzt. Sie alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der wie sieben Rettungswagen angeforderte ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 19, der auf dem B4-Zubringer gelandet war, konnte ohne Patient an Bord wieder abheben.

„Zum Glück ist niemand schwer verletzt. Unterm Strich sieht es dann doch schlimmer aus, als es ist“, sagte Feuerwehr-Pressesprecher Simon Märtens am Unfallort im AZ-Gespräch. Niemand sei in den beteiligten Autos entgegen der Erstmeldung eingeklemmt gewesen.

Nach Polizeiangaben war der mit zwei Personen besetzter Kombi nahezu ungebremst auf den Kleinwagen aufgefahren, der auf die B4 in Richtung Lüneburg abbiegen wollte. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle komplett gesperrt werden. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.